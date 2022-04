Chanchi Estévez quiso abandonar El Hotel de los Famosos tras una fuerte pelea con Sabrina Carballo

A días de haberse casado frente a las cámaras, la actriz y el ex futbolista aseguraron que ya no se soportan

Tal como dice el refrán, del amor al odio hay un solo paso. Así parece en el caso de Sabrina Carballo y Maxi Chanchi Estévez por la conflictiva relación que mantienen en El Hotel de los Famosos. Desde que llegaron al complejo como participantes del reality de El Trece, tuvieron varias peleas relacionadas a su pasado como ex pareja. Aunque su noviazgo fue once años atrás, dejan en claro que existen algunas asignaturas pendientes, e incluso aceptaron casarse frente a las cámaras en un intento por sanar rencores y dar vuelta la página. Sin embargo, el miércoles estallaron en una fuerte discusión y el ex futbolista armó sus valijas, decidido a dejar la competencia.

El fin de semana manifestaron algunos roces, y expresaron algunos celos por su acercamiento a otros competidores. La gota que rebalsó el vaso fue una charla sin filtro en el desayuno, con Alex Caniggia como testigo de la situación. “Estás re pu... mal, terrible, tenés ganas, es terrible”, comentó de manera sorpresiva el ex Racing, en referencia a la abstinencia sexual que sostienen desde que empezó el programa que conduce Pampita Ardohain junto a El Chino Leunis.

“¿Qué decís? Pará porque a mí me contaron que vos al principio andabas tremendo”, contraatacó Sabrina. “Yo nunca nada, jamás”, aseguró el ex jugador de fútbol, y detrás de cámara sentenció: “Yo no peleo con Sabrina, ella me pelea a mí”. Aunque hasta ahí podría haberse tratado de uno de los enfrentamientos que mantienen en cada comida, la pelea fue escalando y Chanchi fue el primero en estallar.

“Es insoportable, quiere decirme a mí lo que me cocinaba mi mamá. No se puede hablar más, te hace la vida imposible”, aseguró el participante cada vez más molesto. En el backstage Sabrina también expresó su enojo con una contundente frase: “El peor casamiento de mi vida, me arruinó la vida. Me arruinó la vida haberme casado con Maxi, lo digo”. Con hartazgo, el ex futbolista le pidió: “¿Hacemos una cosa? No me hablés más y yo no te hablo más. ¿Podemos hacer eso?”.

Una vez que la actriz accedió, su ex pareja festejó dar por terminado el tema. “No quiero hablar más de Sabrina, no quiero que me hable más a mí ella, ¡no la soporto más!”, reafirmó. A pesar de haber acordado no tener más diálogo, después compartieron varios momentos durante la convivencia y parecía que habían optado por una tregua. Al momento de la cena todo cambió, y volvieron a discutir, solo que esta vez el descelance fue más dramático.

“Me parecés un niño de 4 años, lo que te diga bancátela, hablalo, tratá de mejorar y enfrentálo”, le recriminó ella. “A mí me mandaron al duelo de la H y fue justo después de casarme con vos; seguro fuiste vos el que picoteó para que me voten”, le reclamó. Más enojado que antes, Estévez recalcó que “por algo se había separado” y no pudo contener la mezcla de emociones que lo invandió.

“¿De verdad pensás que sos el DT de todo esto?”, cuestionó Carballo, indignada por las indirectas que le lanzaba el ex fubtolista. “Podés volver a la H, tenés unas ganas terribles parece”, retrucó Chanchi. “Creo que me hace la contra porque sabe que tengo razón, esa es la verdad”, opinó Sabrina detrás de cámaras, además de afirmar que Pato Galván estaba en lo correcto cuando afirmaba que el ex Rácing “manipulaba al resto para su conveniencia”.

“Sos una máquina de hablar boludeces querida. Sos una pesada. Todo el tiempo hablando, todo el día hablás. ¿Quién te creés que sos? Dios mío, esta piba”, estalló Chanchi, dejó su plato recién servido sobre la mesa y se fue del comedor. En un intento por desdramatizar lo ocurrido, Alex Caniggia les pedía en tono de humorada: “Papá, mamá, no se peleen, disfrutemos de la cena. Mis viejos se peleaban, me hacen acordar a eso, es igual”.

El pedido del participante apodado El Emperador estuvo muy lejos de cumplirse. Mientras Sabrina pedía disculpas a todos y se retiraba para tomar aire por unos minutos, Chanchi se disponía a armar las valijas. “Lo mejor para descomprimir es dar un paso al costado. A Sabrina le molesta todo”, argumentó sobre los motivos de sus decisión antes de dejar el micrófono sobre su cama y retirarse del hotel sin mirar atrás.

Lissa Vera ingresó a la habitación de huéspedes y descubrió que estaba a punto de abandonar la competencia. “Intento frenarlo, calmarlo, pero simplemente agarró sus cosas y se fue”, explicó la ex Bandana. “Me voy a mi casa, no aguanto más. Te quiero, pero me voy a mi casa”, sostuvo el ex fubtolista, decidido a planteárselo a la producción.

Rápidamente llegó Caniggia y se sorprendió de que no se despidiera antes de irse: “¡Ni pelota nos dio! Su equipo, nosotros, su familia, no relojeó pero ni ahí. No hay más familia”. Cuando intentaron comunicárselo a Sabrina, la actriz estaba angustiada por la reciente situación y explicaba: “No es fácil porque Maxi no es una persona ‘x’, hay amor y hay enojo también, pero para mí como no nos separamos bien quedó todo así”. Después de comunicarle que su ex pareja había dejado la competencia, se sinceró en las grabaciones posteriores: “Cuando me dicen que se fue ahí me vuelvo loca y lo voy a buscar”.

“Siento culpa, no quiero que se vaya así”, reconoció, y se dirigió al portón de madera para pedir hablar con él durante unos minutos. Chanchi le pedía que se fuera, y ella le rogaba: “Mirame, por favor. Si vos te vas, yo me voy atrás tuyo”. Sin cambiar de postura ni por un segundo, el participante le insistió: “No quiero, no quiero hablar, no te pongas mal, después hablamos”. Y detrás de cámara volvió a criticar a la actriz: “Sabrina se pasa de rosca con protegerme, es así con todo el mundo, y conmigo más exagerado aún”.

La confusa situación no se resolvió en la emisión del miércoles, y en los anticipos una pregunta de El Chino Leunis abre más interrogantes que respuestas. ¿”Te imaginás los momentos de la convivencia sin Chanchi?”, le consultó a Sabrina, y de manera sincera, la actriz respondió con lágrimas en los ojos: “Ya lo veremos”.

