Tensa jornada en El Hotel de los Famosos: de la eliminación de Pato Galván a los celos de Chanchi Estévez

Chanchi Estevez le tiene celos a Locho Loccisano por su cercania con Sabrina Carballo

Lunes de gala de eliminación en El hotel de los Famosos (El Trece). Sobre el final de la emisión y en el “duelo de la h”, se enfrentaron Pato Galván y Walter Queijeiro. En una definición más que reñida, el periodista deportivo resultó vencedor del desafío y eliminó al conductor, quien se fue aplaudido por sus compañeros del hotel.

“Tuve momentos sin laburo, pero me lo genero. Soy el típico al que no lo llaman. A mí es muy difícil que me llamen para algo. Soy el que va y dice: ‘Mirá, tengo esta idea’. ‘Ah, mirá...’. Y garpa más la idea que yo. Y después, la termino haciendo”, le había contado Galván a Teleshow acerca de su presencia discontinuada en los medios. Con este reality, volvió a la pantalla aunque ya se está despidiendo.

Pato Galván quedó eliminado de El Hotel de los Famosos

La semana pasada y de manera sorpresiva, Rodrigo Noya renunció al reality y por ese motivo es que la producción decidió abrirle las puertas a Locho Loccisano, un participante que causó cierto desconcierto en el resto de los competidores dado que es casi ignoto en el mundillo de la televisión. Lenta y sostenidamente, varios de sus compañeros lo trataron con indiferencia pero también con hostilidad, como Alex Caniggia y el Chanchi Estévez.

Así, la mala onda entre el ex futbolista y el animador fue mucho más allá con Sabrina Carballo -recientemente casada con Estévez en la ficción- de por medio. Todo comenzó con cierta tensión entre la actriz y Locho, por su mala manera de ocuparse de la limpieza del hotel. Desordenado y mezclando lo limpio con lo sucio, Sabrina le llamó la atención. De golpe, Locho le espetó: “Me decís eso porque no me dejaste ayer a la noche ofrecerte algo”. La actriz se mordió los labios y lo desestimó: “Es como un sobrino”.

Un rato más tarde, el propio Locho admitió: “El Chanchi me odia. Y le contó a Walter Queijeiro una violenta situación que vivió el día anterior: “‘¿Me querés cagar a piñas?’, le preguntó. ‘Sí', me dijo...”. En off, Estévez expresó su malestar con el nuevo participante: “No me gusta la actitud de Poncho, vino acá a querer colgarse de todos...”, dijo cambiándole el apodo a Loccisano.

“Celoso no creo que esté, porque Sabrina no me da bola...”, analizó Locho, por su parte. Sin embargo, pareció dar en la tecla cuando después Estévez interrumpió una conversación entre Carballo, Silvina Luna y Lissa Vera. “Ah, yo voy a pedir masajes hoy”, dijo Luna. “Mira qué bien”, aprobó el ex jugador de Racing Club. “Podés pedir manicure, también”, acoto Carballo. Y ahí su flamante marido le preguntó: “¿Vos querés masajes también?”. Y justo cuando ella le estaba contestando que “no”, Chanchi remató: “Pedile a tu amigo Poncho que te haga masajes”.

Chanchi Estévez le tiene celos a Locho Loccisano por su cercanía con Sabrina Carballo

“¿Quién es Poncho?”, fue la primera reacción de la actriz y, segundos después, entendió de quién se trataba. Así, decidió redoblarle la apuesta a su pareja: “Le voy a pedir porque vos no querés hacer”. Enojado, aunque con una sonrisa, Estévez replicó: “Te voy a decir que no te va a apretar mucho, porque tiene menos fuerza...”. Ahí intervino Luna, quien le pidió que frenara: “No seas toxic”.

“Ya van dos veces que Chanchi me pregunta cosas de Locho...”, admitió Sabrina en off. “Escuchá: si yo pido masajes, ¿vos me hacés?”, le preguntó ella a él. “Yo te hago lo que quieras, mi amor. Estamos casados, acordate”, dijo Estévez mientras se iba del lugar, dejando solas nuevamente a las tres mujeres. “Hoy me decía: ‘Ese con un arito que se hace el machote, con las uñas pintadas...’”, le contó Sabrina a sus compañeras sobre la actitud celosa de su marido.

“Ayer me dijo ‘Pocho’ que se la quiere...”, le dijo Silvina Luna a Lissa, haciendo un gesto sexual y señalando a Sabrina. “Dijo: ‘Me tiene re caliente’. Así, textuales palabras”, le comentó Luna a Carballo. Y Locho lo confirmó: “Sabri tiene algo en persona muy loco, que es una energía que te atrae. Y de verdad lo digo, me sorprendió, me atrae mucho”.

SEGUIR LEYENDO: