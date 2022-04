Viviana Saccone mostró el mensaje que le mandó el pintor tras la polémica que se generó en las redes

La actriz publicó una captura del chat que mantuvo con el pintor de su casa tras las repercusiones en las redes

Algunas horas después de la polémica en torno a un mensaje que publicó Viviana Saccone sobre el pintor que está haciendo algunos arreglos en su casa, la actriz mostró algunas capturas de la charla que mantuvieron. El lunes por la tarde comenzaron las repercusiones en Twitter, red social en la que la siguen más de 32.000 usuarios, y los comentarios no tardaron en llegar cuando hizo referencia a “la cultura del trabajo” de manera irónica.

“Este mensaje cargado de amenazas me envió hoy el pintor. Eso me pasa por ser tan hija de p... con él y tratarlo como a un esclavo”, expresó Saccone con sarcasmo junto a un fragmento del chat que tuvieron vía WhatsApp. “Para tu cuarto, si te gusta lo hacemos, de regalo del pintor”, le escribió el hombre, con la imagen de una suerte de respaldo de cama con un círculo luminoso y estantes. Sin revelar, su respuesta, en la imagen se aprecia que la actriz le respondió con un audio, y luego reveló otra captura de pantalla.

Ironía y risas: la charla de la actriz y el pintor tras el revuelo que se generó en la red social del pajarito

“A pedido de ‘el pintor’ subo mensaje y foto de él trabajando. Tengan todos el mejor día”, agregó en otro tuit, y publicó dos postales del trabajador haciendo algunos cortes en pisos de madera para colocarlos. También sumó otro diálogo que mantuvieron, donde cruzan reclamos con ironía. “Buen día Vivi, ya llegamos”, le avisó el hombre pasadas las 8 de la mañana, y la actriz le contestó: “Estoy yendo”.

Junto a un emoji que expresa gesto de asombro, y otro de indignación, la respuesta del albañil fue: “Para el tuit: ¡Para qué voy temprano!.”. Entre risas, Saccone le contestó: “No los frenó la lluvia de ayer...”, en referencia al fuerte temporal que azotó a nuestro país en la madrugada del miércoles.”Es que hay un propósito: el cambio”, le retrucó el hombre en tono de humorada.

La reflexión de Viviana Saccone luego de recibir críticas por su tuit sobre el pintor

“Mientras el pintor y yo nos estamos divirtiendo (hoy se fue a las 14, ¡a qué no dicen nada de eso!) los de afuera arman una batahola. Mañana sale saludo para la tía del susodicho, que es la que más se divierte”, remató Saccone. Minutos más tarde apeló a la seriedad para compartir una reflexión en otro mensaje: “¿Vieron que hay gente que, sin conocer de fondo nada de un tema, aprovecha cualquier oportunidad para agredir verbalmente por aquí? Y se dicen empáticos, pero agreden para defender alguna postura equis, encuentran así una excusa para su violencia”.

Cabe recordar que el tuit de la actriz que había despertado las crísticas decía: ‘Te aviso que hoy no vamos, los muchachos no se quieren mojar así que para ir solo no voy. No’ vemos mañana’ (sic). Firmado: el pintor. La cultura del trabajo”. Un rato después reconoció: “Igualmente, tengo que decirlo, trabajan muy bien. Pero hoy tenían que preparar toda la pared. Están trabajando hace tres semanas, y tengo todo dado vuelta. A mí me noqueó el ´los muchachos no se quieren mojar´ (el trabajo es interior y no solo pintura)”.

Los mensajes de Viviana Saccone que despertaron opiniones encontradas en Twitter

En medio de la gran cantidad de mensajes, Viviana decidió contestarle a un internauta en particular, que le había recriminado: “Ofrecele a los trabajadores la posibilidad de usar el baño, facilitarle toallas, que se cambien con ropa seca, (un café sería todo un gesto) y vas a ver que no pierden el día de trabajo. Los pintores no tenemos motorhome y catering en nuestro laburo”. Entonces, ella le comentó: “Lamento su mala experiencia pero acá, toman mate, les compro factura, gaseosa, usan el baño tranquilamente y el viernes tienen asadito”.

“Gente, hay opiniones de todo tipo en relación a mi tuit del pintor. Yo aclaro que soy nieta de albañil, crecí entre fratachos, sé de qué se trata. Me hizo gracia el tuit de quién no venía por no venir solo, (que sí podía salir de su casa) y podría haber hecho bastante en la mía”, complementó la actriz. “Para despedirme por hoy, tema pintor: obvio que pueden faltar por la lluvia; de hecho no es la primera vez que faltan y por otros motivos. Subí el mensaje porque me hizo gracia. Está todo bien con esos chicos que son buenos y trabajan de primera”, comentó más tarde. Y lanzó con ironía: “Vamos a seguir con facturas y mates, el viernes hay asado. Y mañana (si vienen) nos vamos a reír de los mensajes. Fue divertido leerlos. Gracias por sus comentarios. Algunos fueron incluso instructivos. Otros, los mismos pelotudos de siempre; y de esos nos reiremos más”.

