Cinthia Fernández reveló cuál fue su primer e inusual trabajo: “Ganaba 30 pesos por mes”

Cinthia Fernández

Cinthia Fernández tiene 33 años pero es famosa desde hace casi media vida. La bailarina y actual panelista de Momento D comenzó a desempeñarse en los medios desde muy chica. Sin embargo, antes de su debut artístico, ya había desarrollado otros oficios.

“¿Tuviste otro trabajo que no sea en televisión?”, le preguntó un seguidor en Instagram y la mamá de Charis, Bella y Francesca sorprendió: “A los 15 años empecé bañando perros y cuidando una boa albina en una veterinaria por 30 pesos al mes”.

El resto... es historia conocida, a los 18 debutó en el segmento de ShowMatch, Miss Match, un concurso de belleza, y de ahí en más nunca se alejó de la televisión. Estuvo en la versión famosos de Gran Hermano, participó del Bailando y del Patinando, fue participante de Combate, panelista de Los ángeles de la mañana y ahora de Momento D. El año pasado hasta incursionó en política y se presentó como precandidata a diputada.

Cinthia Fernández contó cuál fue su primer trabajo

Su paso por Gran Hermano en el 2007 no había pasado desapercibido. Tuvo varios enfrentamientos con sus compañeros, uno de los más fuertes fue el que mantuvo con Carlos Nair Menem que terminó con ella cortándole la ropa con una tijera. En ese momento se peleó también con la ex Bandana Lissa Vera, que intentó impedir el desastre y se cortó. En la casa más famosa del país también intentó poner laxante en el café de sus compañeros.

Allí aseguró que su madre era hija de Horacio Guarany. Años más tarde contó: “Es un tema que le corresponde más a mi mamá que a mí. Si lo dije tiempo atrás fue de inconsciente, recién arrancaba en la tele. Incluso cuando falleció él tuve un montón de comentarios en chiste burlándose del tema. El dolor lo sabe uno solo, es un tema de mi mamá, lo tengo que respetar si ella quiere hablar o no”.

En el Bailando, se fue haciendo espacio como una virtuosa tras obtener siempre buenos puntajes, pero también por sus previas y polémicas. Una de sus performances más recordadas fue aquella en el 2011 en la que “accidentalmente” se le salió la parte inferior de la malla y quedó completamente desnuda.

Aunque últimamente cambió su perfil, la ex de Matías Defederico, con quien tuvo a las mellizas Charis y Bella y a Francesca, siempre sabe ser noticia, ahora desde el lugar de panelista, por sus declaraciones. Siempre frontal y combativa, dice lo que piensa.

Hace unos días fue noticia tras generar confusión en sus seguidores luego de cantar en un video que compartió en sus historias: “Estoy embarazada”. Ante la insistencia de los usuarios que querían saber si era cierto, ya que además desde hace tiempo la panelista está soltera, se supo que en realidad la frase que cantó la bailarina no correspondía a su estado, sino que se trataba de un fragmento de la canción que está por estrenar.

Fernández busca ahora abrirse camino en el mundo de la música y sacará un tema con Maru Beni, la misma artista que la ayudó a reversionar el tema Se dice de mí, para cerrar su campaña electoral y acto tras el cual fue denunciada en SADAIC, ya que no había pedido los permisos pertinentes a los herederos de los autores de la canción.

“Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir”, cantaba en el video Fernández al tiempo que se arranca la falda en medio de la Plaza de los dos Congresos y seguía, en autoría de Maru: “Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir, hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota, ja, nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera, ella no puede ser así. Voy por ahí”.

