Las declaraciones de Barby Franco que generaron el enfrentamiento mediático de Elba Marcovecchio y Fernando Burlando

Barby Franco apuntó contra Elba Marcovecchio por no invitar a Fernando Burlando a su boda (Video: "Intrusos", América)

—No fueron al casamiento de Lanata...

—¿De quién? Ah, no, no. Ay, sí, con Elbita... Tenemos un 15, que es más importante. Y pasan reguetón y trap.

La entrevista que le hicieron a Barby Franco para Intrusos fue el detonante entre la pelea pública de Elba Marcovecchio y Fernando Burlando. La abogada aseguró que desde que comenzó su relación con Jorge Lanata, su colega dejó de pagarle por los servicios que prestaba: trabajó en su estudio durante años. Y, entre otras causas judiciales, representó a Claudia Villafañe contra Diego Maradona por los derechos de su imagen en la serie Sueño Bendito y logró quitar del guion determinados hechos.

Consecuencia del mal modo en que terminó su vínculo laboral, Elba decidió dejar afuera a Fernando Burlando y su pareja, Barby Franco, de la lista de invitados a su casamiento con el periodista, celebrado el sábado pasado con una fiesta para alrededor de 120 personas en un salón de Exaltación de la Cruz. “¿Hubo una pelea? Ni idea. Me parece que la mejor, pero voy a ser sincera: no nos invitó a ninguno de los dos. Y sé que tampoco invitó a ninguno del estudio. Trabajó muchos años en el estudio, pero no invitó a nadie”, aseguró la bailarina en una entrevista que brindó el mismo día horas antes de la boda.

“¿Se agrandó Chacarita?”, preguntó Barby de manera sarcástica y dio por finalizada la nota saliendo de cámara y tomando un café.

Elba Marcovecchio y Fernando Burlando

Luego de escuchar la declaración de Barby Franco, Elba Marcovecchio salió a hablar en LAM y expresó su enojo. “Si me llamé a silencio fue por respeto. Y lo mantuve pese a que decían alguna que otra cosa, pero ahora en el contexto de la boda, digan que ‘se agrandó Chacarita’. Me parece de cobarde que mande a decir estas cosas a periodistas, a mujeres u hombres. Todos los que me conocen saben que empecé a trabajar a los 21 años y a los 25 me compré el inmueble de mi estudio porque me fue bien en mi carrera. Yo trabajaba mientras mi ex marido estaba internado porque era un escape. Sin victimizarme, es la historia que me tocó y saqué adelante a mis dos nenes, que eran dos bebés”, dijo la abogada.

“Estoy enojada, siento que Burlando mandó a Barby a decir eso”, continuó Elba y explicó las causas que la llevaron a desvincularse del estudio. “Terminó mal porque desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. Me tocaban las causas pro bono, y en las que había participaciones, que eran escasas, módicas o nulas. Yo trabajo, no voy a estar ejecutando un cliente o haciendo cosas que no corresponden. No va con mis principios ni mi ética”.

Y relató la charla que tuvo con el abogado cuando le hizo el reclamo que derivó en la finalización de si vínculo laboral. “No me paga, se lo pido una vez, dos veces, durante prácticamente un año. Y el primer martes de junio yo le dije a Fernando que así no aguantaba más y que me iba en la feria. Él me dijo que aguantara, que iban a entrar casos que rindieran, pero es un gran estudio, no soy tonta. Yo no trabajo para comprarme vestidos, sino para mantener dos criaturas”, concluyó Elba Marcovecchio.

