La primera foto de Jesica Cirio con Jey Mammon, el nuevo conductor de La Peña de Morfi

Jey Mammon se incorpora a La Peña de Morfi

A menos de dos meses de la muerte de Gerardo Rozín, La Peña de Morfi tendrá su esperado regreso. Tras el homenaje realizado al productor fallecido el 11 de marzo, el ciclo se despidió para comenzar este domingo su nueva temporada. A Jesica Cirio, este año la acompañará Jey Mamnon y en las últimas horas se difundieron las primeras fotos de la dupla.

Fue Eugenia Quibel, conductora del ciclo y novia del creador del programa quien compartió en sus redes sociales las imágenes y escribó: “Día de muchas emociones... Por suerte cada vez falta menos y nos preparamos para un arranque de La Peña con esta dupla que va a dar que hablar. Desde el primero de mayo a las 11.00″.

Jey Mammon acompañará a Jesica Cirio en la nueva temporada de La Peña de Morfi

En el álbum se ve a quien fuera compañera de Rozín y al flamante ingreso de Telefe sonrientes, abrazados y posando ante la cámara en el estudio de Martínez en el que se ve un amplio escenario de fondo con instrumentos musicales, por el que pasarán lo largo del año artistas de todo el país.

Aunque hubo varias especulaciones sobre quién podría acompañar a Cirio en la conducción, recién a mediados de abril la emisora compartió un video promocional confirmándolo. Estarán acompañados por Santiago Giorgini y el equipo de humoristas.

Jey Mammon y Jesica Cirio, la nueva dupla de Telefe

A su vez, Jey está preparando también su ciclo Show Mammon: “Estoy muy feliz y agradecido por volver a ser parte de Telefe, con un proyecto propio que me tiene muy entusiasmado. Estamos trabajando para lograr el mejor producto con el objetivo de entretener y pasar juntos un buen momento”.

La nueva temporada que estrenaría el 13 de marzo tendría como anfitriones a Jesica Cirio y a Iván de Pineda, que debutaría en el formato. Sin embargo, el estreno se retraso tras la muerte de Rozín y el anfitrión de Pasapalabra no estará en el ciclo. Aunque nunca se supieron los motivos exactos de su partida y el no se pronunció al respecto, en ese momento comenzaron a circular varias hipótesis.

Eugenia Quibel, novia de Gerardo Rozín, compartió las fotos de Jey Mammon y Jesica Cirio

Una de ellas asegura que él estaba dispuesto a ocupar el lugar de Gerardo de manera provisoria, a la espera de que el periodista pudiera regresar en algún momento a su querido ciclo. Por otro lado, se dijo que ante la partida de Gerardo Iván había querido proponer cambios en el formato para poder marcar su impronta y hacer una nueva Peña con otro estilo, ideas que no habrían sido aceptadas.

También se especuló en que Zaira Nara, quien estuvo al frente de Morfi, todos a la mesa, entre el 2017 y el 2019, podría ser la figura elegida para acompañar a Cirio, ya que juntas llevaron adelante junto con Julieta Prandi el homenaje al productor. El año pasado cuando por cuestiones de salud que fueron recién develadas en marzo Rozín tuvo que ausentarse, fue Soledad Patorutti quien lo reemplazó. “Él creía más en mí, que yo misma”, dijo la cantante, aunque su nombre no habría estado entre los posibles reemplazos.

Migue Granados, sorprendió al contar que el productor le había pedido que ocupara su lugar, pedido al que se negó: “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo. Por supuesto no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar. Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, es que sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa, terrible”.

