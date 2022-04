Seda, cristales y espalda descubierta: cómo es el vestido de novia que eligió Elba Marcovecchio

La abogada lució un vestido diseñado por Gino Bogani (Credito: Ramiro Souto)

El gran día llegó para Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Después de dos años juntos dieron el “sí, quiero” frente a sus amigos y seres queridos en las instalaciones del Dok Haras, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz. La abogada eligió al diseñador Gino Bogani para que le hiciera el vestido de sus sueños, ya que además los une una gran amistad, y completó su look con zapatos de Christian Louboutin, ícono del calzado francés.

Días atrás la novia había aclarado que no haría ningún cambio de outfit, y definió a Bogani como “un artista maravilloso”, admirada por el método que utilizó para confeccionar el diseño directamente sobre su cuerpo. El diseñador habló con Teleshow mientras disfrutaba de la fiesta y dio en exlusiva los detalles del especial modelo: “El vestido es de charmeuse de seda natural al bies, la pollera doble con corte irregular, corsage, escote bateaux y espalda transparente bordada con cristales Swarovsky”.

“Tiene un cinturón con moño lateral cerrando la espalda y los stilettos transparentes con los mismos cristales del vestido”, describió. De esta manera, la pieza única de Louboutin -uno de los diseñadores preferidos de Elba- resultó el complemento ideal, y le aportó un toque de color por las suelas pintadas con laca roja, un rasgo distintivo de la casa francesa.

Elba Marcovecchio posó sonriente luego de contraer matrimonio con Jorge Lanata (Ramiro Souto)

Bogani además compartió su emoción por haber formado parte de un día tan importante para la pareja. “Por supuesto que era un casamiento muy esperado, sobre todo siendo Jorge una figura tan popular. Estoy acostumbrado a que se genere expectativa, pero por supuesto que en este caso lo hice con mucho afecto y mucho cariño porque nos conocemos con Jorge y con Elba, indudablemente hay una parte de sentimiento cuando es alguien amigo”, aseguró.

Sobre cómo surgió la idea de crear el vestido perfecto para la abogada, explicó que ella ya había lucido un diseño suyo para un evento y había quedado fascinada con el estilismo. “En ese momento ya me dijo: ‘Vayamos pensando en el vestido para mi casamiento el año que viene’. Dentro de las pautas que ella me dio, del tipo de vestido que ella quería, yo le hice una propuesta que le encantó y por eso me eligió”, aseguró. En cuanto al manejo de los tiempos, contó que aprovecharon la posibilidad de planificar con anticipación: “Jorge había estipulado una fecha aproximada para que les quedara cómodo a los dos, y a mí me pareció muy bien porque es un inicio de temporada ideal”.

Espalda al descubierto, con detalles bordados a juego con los zapatos (Ramiro Souto)

Tal como contó Gino Bogani, se trata del género charmeuse de seda natural, la elección de la novia para el gran día (Ramiro Souto)

La novia optó por lucir el cabello suelto, y eligió un corsage de cinco rosas blancas, a tono con la decoración del arco floral que colocaron en el altar de la iglesia. Otros detalle especial que los recién casados revelaron en diálogo con la prensa fue la incorporación de un rosario de San Jorge en el ramo, como un símbolo que coincide con la fecha del patrono, el 23 de abril. Lanata, por su parte, vistió un smoking black and white: camisa y saco blanco combinado con un chaleco negro, pantalón, moño y zapatos a tono del mismo color, con zapatos acharolados.

Lleno de simbolismos que representan la historia que nació dos años atrás, confesaron que las alianzas llevan grabadas un mensaje contundente: “Amor sin miedo”. En cuanto a los testigos, el periodista optó por Martina Perdiguero, quien forma parte de la producción de PPT (Periodismo para todos), y Facundo Casanova, su asistente personal; mientras que la abogada eligió a su mamá y a su hermano para que la acompañen en esta ocasión más que especial. Frente a sus seres queridos y una gran cantidad de amigos que superó el centenar de invitados, sellaron su amor y dieron inicio a su vida como marido y mujer.

