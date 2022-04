Jorge Lanata y Elba Marcovecchio: las primeras imágenes desde el altar

El periodista y la abogada se casaron tras dos años de relación, y lo celebraron junto a sus familiares y amigos

Después de casi dos años de relación, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio ya son marido y mujer. El periodista y la abogada le pusieron la rúbrica a su historia de amor con una ceremonia civil y religiosa en el haras Dok, ubicado en Exaltación de la Cruz.

De esta manera, Jorge y Elba le pusieron la rúbrica a una historia que surgió de manera inesperada, cuando se enfrentaron en tribunales defendiendo intereses opuestos. Ella representaba a Flor de la V en el litigio (demanda y contrademanda por dichos de ambos lados) que la actual conductora de Intrusos (América) mantuvo con el periodista. Al año volvieron a encontrarse cuando ella le pidió una cita para hacerle una consulta sobre un trabajo que estaba preparando. Y ya no se separaron más.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio ya son marido y mujer (Video: @dieleuco)

En los últimos días, Jorge estuvo adelantando algunos detalles de la celebración en su programa Lanata sin filtro por Radio Mitre. Si bien ya había asegurado que en la fiesta no habrá baile ni carnaval carioca, contó que sí sonarán algunas canciones claves para ellos durante la ceremonia: “Un lento de Metallica, no recuerdo el nombre, que lo eligió Elba (la referencia es para Nothing else matters) y una versión de Pau Casals muy bonita en chelo, un tema de Ed Sheeran”.

También adelantó que no pidieron regalos materiales para ellos, sino que los invitados colaboren con la obra de Margarita Barrientos. “No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal”, les repitió una y otra vez el periodista.

Y todo lo que de alguna manera spoileó Lanata, sucedió. Fue su colega, Diego Leuco, el primero en compartir imágenes en sus redes sociales desde en interior de la capilla. “Se casa Lanata”, escribió. Allí se pueden ver unos segundos del momento más emotivo de la noche: con una versión muy emotiva de Nothing else matters acompañando su andar, Elba camina hacia el altar donde la espera su pareja y futuro marido. “Era un tierno al final”, escribió Leuco sobre el video en el que los novios intercambian anillos y se dan un beso para sellar su amor. Aplausos y felicidad generalizada.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio intercambian anillos y sellan su amor con un beso (Video: @dieleuco)

La novia optó por lucir el cabello suelto para destacar el vestido largo de espalda semidescubierta, con diseño de tul bordado con perlas que dejó ver transparencias, y un moño a la izquierda en la zona de la cintura. De vuelo liviano, las capas de la falda se lucieron al caminar hacia el altar. Para el ramo, la novia eligió cuatro rosas blancas, a tono con la decoración del lugar.

Por otro lado, Jorge Lanata vistió un smoking black and white: camisa y saco blanco combinado con un chaleco negro, pantalón, moño y zapatos a tono del mismo color, con zapatos acharolados.

Si bien ya tienen la libreta firmada, dijeron que por el momento no habrá luna de miel. En unos días él viajará a Miami para grabar para NatGeo y hará su ciclo radial desde allá. A su regreso, continuará trabajando en Lanata Sin Filtro y preparando la vuelta de PPT. “Tal vez a fin de año nos vamos de viaje juntos”, estimó. Lo seguro, es que es momento de festejar.

