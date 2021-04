Gastón Pauls y “Seres Libres”, el ciclo en el que famosos y anónimos hablan de sus adicciones: “Ojalá no tuviéramos que hacer este programa”

Andrea Rincón habló con Gastón Pauls sobre sus adicciones (Video: "Seres Libres", Crónica TV)

“Bebes del agua que está contaminada / Quizás te está quemando la cabeza / Quizás es más la sed”, canta, sereno, Germán Daffunchio, de Las Pelotas. La canción se llama “Pasajeros” y suena cada lunes a las 22 horas en Crónica TV cuando comienza Seres Libres: el único programa de la televisión argentina que habla de manera abierta y sin eufemismos de las adicciones. A las drogas, al alcohol, a las pastillas, al sexo, a la pornografía, a la comida. Lo conduce Gastón Pauls, quien le da micrófono y cámara a personas, públicas y anónimas, para que hablen de lo que transitan y de cómo trabajan en su recuperación.

Por el ciclo ya pasaron Andrea Rincón, Fabiana Cantilo, Hernán “Loco” Montenegro, Cabito Massa Alcántara, Rodrigo Tapari, Martín Fabio -más conocido como el “Mono de Kapanga”- y Toti Ciliberto. El próximo lunes aparecerá Gustavo Sofovich. También se hizo un especial que reflejó las consecuencias de la guerra en los ex combatientes de Malvinas. Y además, dio testimonio Estela, la mamá de la niña M. Todos hablando sin medias tintas y, en ninguno de los casos, sus adicciones son tratadas con sensacionalismo ni banalidad.

Pero Seres Libres no es solamente un programa de televisión: también es una plataforma que da asistencia a gente que está en situación de adicción o a familiares de adictos, a la que se puede acceder a través de su página web.,

“Estoy en recuperación hace 13 años entonces, para mí, esto es parte de mi recuperación. Yo recibí una luz de esperanza de parte de gente que me dijo que se podía vivir limpio... vivir, más que vivir limpio. El que consume no está viviendo, está muriendo diariamente. Como a mí me llegó ese mensaje, la razón del programa es llevar ese mensaje a otras personas”, definió Gastón Pauls ante la consulta de Teleshow. Y explicó cómo nació Seres Libres: “Hacía 4 años que estaba dando charlas por el país, frente a 100 mil personas por año. Pero pensaba: un punto de rating son 100 mil personas. Y por televisión, en un día, podés llegar a esa misma cantidad de gente. Yo ya había ido por diferentes canales de primera línea, ofreciendo el programa, pero en ninguno prendió la idea . Después de 3 años de dar vueltas, apareció un mensaje de Instagram de un chico que me preguntó si no quería hacer un programa. Le conté sobre lo que tenía armado y me ofreció hacerlo en Crónica TV. Y ese es Gerardo González con quien yo armé esto; yo creo, que con muchísima altura y muchísima profundidad”.

Estela la mama de M. con Gaston Pauls y su relación con las adicciones (Video: "Seres Libres", Crónica TV)

“Siempre lo seguí a Gastón y me parecía muy interesante lo que hacía, porque el mensaje que él daba antes de Seres Libres, siempre a través de su experiencia. Y la persona que consumió o atravesó una adicción se siente identificada puntalmente con eso. Porque no es lo mismo hablar con un médico que con alguien que lo vivió en carne viva”, complementó Gerardo González, productor general del programa, en conversación con Teleshow.

“Él vio que esto era un servicio que podía salvar miles de vidas y de hecho está ocurriendo. Aunque nuestro objetivo era salvar, al menos, a uno”, dice Gastón en relación a la visión de Gerardo. Y González grafica el alcance de Seres Libres: “Al Instagram nos llegan miles de mensajes por día, mucho más de lo que nosotros pensábamos”.

“Muchas veces pienso: ‘ Ojalá no tuviéramos que hacer este programa ’. Ojalá no hubieran adictos en el mundo. Pero bueno, esto ocurre”, asegura Gastón. “Es una pandemia que viene cargándose vidas y cada vez más jóvenes, desde hace décadas. Hay un gran negocio detrás y no estoy hablando del narcotráfico, sino que para algunas personas está bueno que haya un montón de otras personas invisibilizada, idiotizada y anestesiada por las drogas”, analiza el actor.

El sistema, tal como está dado, hace que vivir en esta sociedad de consumo se pueda volver un laberinto de difícil -en algunos casos, imposible- salida. Gastón creé que “en general, la puerta de entrada a las drogas más duras es el alcohol. Y es algo que se está promocionado a las 4 de la tarde, en horario de protección al menor, con publicidades en la que todos son felices, la pasan genial y te hablan del encuentro. Entonces, cualquiera que lo vea te dice: ‘Yo quiero eso, es el camino a la felicidad’. Marcas que también son sponsors de casi todas las selecciones deportivas. Lo que venden es ‘alcohol = rendimiento físico’, ‘alcohol = alegría’, ‘alcohol = amistad’, ‘alcohol = éxito’. Y sabemos que no es así, pero después nos horrorizamos cuando los pibes se emborrachan y tienen un coma alcohólico”.

Fabiana Cantilo habló sobre su adicción a la cocaína (Video: "Seres Libres", Crónica TV)

La importancia de hablar

“ ‘Adicción’ viene de ‘no decir’. ‘Dicción’ es decir, ‘adicción’ es no decir . Y si seguimos no diciendo lo que pasa, lo que es esto, seguimos tirando la mugre debajo de la alfombra. Y la alfombra ya no es lisa, tenemos montañas debajo de la alfombra”, define Gastón sobre el fuerte del programa: la conversación. “Más que entrevista, es una charla entre dos adictos. Hay mucha ficción, mucha edición en el mundo. Entonces que Andrea Rincón, Fabiana Cantilo, Loco Montenegro, Toti Ciliberto se animen a hablar frente a cámara, es un regalo que nos hacemos mutuamente. El medio en el que trabajo casi siempre te pide una imagen productiva, exitosa, que venda. Y por ahí da miedo reconocer el problema que tenemos, el infierno en el que estuvimos, que no te llamen más. Y para los no conocidos también es difícil, porque por ahí se están exponiendo a su jefe o al que los está por contratar, y que no los contraten por esto”, asegura.

Como productor general, Gerardo considera que “es muy complicado que una persona que haya transitado eso, más siendo famoso, que te hable de ese tema. A veces nos han cancelado invitados, pero yo a Gastón le digo: ‘ Tranquilo, porque para sentarse en ese sillón tenés que tener muchos huevos u ovarios ’. El que se sienta ahí es porque realmente tiene la intención de ayudar a otro”.

Cabito Massa Alcantara habló con Gastón Pauls sobre su adicción a la comida (Video: "Seres Libres", Crónica TV)

“Por la relación que tengo con Crónica, porque mi suegro es Raúl Olmos -presidente del grupo Crónica-, le propuse presentar el proyecto y él estuvo de acuerdo”, cuenta González. “Crónica me abrió el canal, me dijeron que haga el programa como yo quiera, no me dieron ninguna bajada de línea. Y estoy muy agradecido a eso, pero más que como conductor o director general del programa, como adicto en recuperación. Por tener un programa en el que puedo hablar con otros adictos de este problema que tenemos, de la enfermedad que padecemos. Es una ayuda inmensa a nuestras almas”, dice Gastón.

—¿Cómo llegaron al título Seres Libres?

Gastón Pauls: —'Adicto’ viene de ‘addictus’ y los ‘addictus’ eran los esclavos en Roma. El otro lado de la esclavitud es la libertad. Desde nuestro himno, que habla de “libertad, libertad, libertad” o San Martín, que decía “Seamos libres y lo demás no importa nada”. Además, estamos en un país y en un mundo que todo el tiempo te invita o te vende algo para liberarte: unas zapatillas para ser mejor, una cerveza con la que te encontrás, una casa, un auto... Entonces, la invitación del programa es, justamente, a liberarnos de otro lado, de la esclavitud mental y espiritual que tenemos.

—Pienso en que hace unos años tenías un programa que se llamaba Ser Urbano. Y ahora, en este Seres Libres también sos vos, pero amplificando y pluralizando un mensaje.

—Estuve una semana pensándolo. Al principio dije: “Ser Libre”. Pero después dije: “No, yo quiero un mundo de seres libres, no quiero pensar solo en mí más allá de que uno puede contagiar y predicar con el ejemplo”. Me parecía interesante ver si entre todos podemos construir un espacio mejor. Fue debatido en mi cabeza, con amigos, con Gerardo, desde dónde arrancábamos con esto. Lo pensé mucho hasta que dije: “No, esto tiene que ser plural”.

