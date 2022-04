El ida y vuelta en Twitter entre Wado de Pedro y el padre de Lali Espósito tras el mensaje de la artista a una nena que sufrió bullying

La cantante le envío un video a Agustina, una nena mendocina que se hizo viral

Hace unos días se viralizó el video de una niña de 5 años angustiada por el bullying que sufre desde que empezó el jardín de infantes. El clip que grabó la tía de Agustina fue compartido en Facebook más de 100.000 veces, y muchos usuarios expresaron su tristeza e indignación por el hostigamiento que padece en la escuela. El mensaje llegó hasta Lali Espósito, que se conmovió con la situación y le hizo llegar una invitación a la nena mendocina, además de enviarle un cariñoso mensaje.

Luego de que Verónica y Juan Carlos -los padres de la niña- le brindaran una entrevista a Infobae, la cantante se comunicó con este medio a través de las redes sociales para pedir el contacto de la madre de Agustina. Así le hizo llegar el video que grabó especialmente para ella, y sobre el final la sorprendió con una propuesta para conocerla en persona.

El gesto de la artista también recorrió el mundo de Twitter, y sus fanáticos resaltaron la actitud. Quien también replicó el video fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que resaltó la actitud de la ex Casi ángeles: “Comparto este hermoso mensaje de Lali a Agustina. Hay que entender lo que sufren los chicos y chicas en esta situación. Nadie debe pasar por eso. Todas y todos podemos y debemos hacer algo para evitarlo”, señaló el funcionario.

Agustina, la nena víctima de bullying en Mendoza

La cadena siguió con Carlos Romualdo Espósito, ni más ni menos que el padre de Lali. Reconocido en sus posteos por sus simpatías con el justicialismo, el hombre citó el mensaje y agregó unas palabras dirigidas al funcionario. “Hola Wado soy Carlos Esposito papá de Lali, peronista y argentino. Me dan mucho orgullo vos y mi hija, buenos argentinos. Abrazo grande y no duden de hacer peronismo”, escribió. De Pedro acusó recibo y repartió elogios para la intérprete de “Soy”.

“Cómo estás, Carlos. Muchas gracias por el mensaje. Sinceramente vi el vídeo en las redes y me pareció tan hermoso el mensaje a la nena y la actitud que lo compartí. Se nota que tu hija es una gran persona. Difundirlo también ayuda a que otros tomen conciencia. Saludos!”, replicó. Como suele ocurrir en estos casos, las opiniones se dividieron a ambos lados de la grieta política, entre quienes coincidían con la orientación política de Espósito padre y quienes lo cuestionaban tanto por su postura como por el hecho de que su opinión podría afectar profesionalmente a Lali, que no suele manifestarse en cuanto a la política partidaria. Cabe aclarar que hasta el momento, la cantante no hizo menciones al respecto.

El ida y vuelta en Twitter entre Wado de Pedro y Carlos, el padre de Lali Espósito

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo”, le dijo la artista mientras miraba a cámara. “Me dijo tu mamá que sos lo más, quiero decirte que hay que estar contentos, que no hay que llorar porque uno siempre tiene que amarse, uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenés”, expresó la intérprete de “Disciplina”.

“Quiero decirte que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes”, agregó, además de aclararle que tiene muchas ganas de visitar la provincia de Mendoza, y que cuando viaje quisiera visitarla. Recientemente la actriz agotó las entradas de las dos funciones que dará en el mítico Luna Park, el 23 y 24 de junio, y la que agregó en el Movistar Arena para el 27 de agosto. En este sentido, sorprendió a la niña con una propuesta: “Te quería invitar a vos y a tu mamá si es que podés a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires”.





