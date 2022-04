Verónica Lozano le respondió a Tamara Petinatto tras asegurar que fue despedida: “Ella eligió no volver”

La periodista recordó su paso por el programa Cortá por Lozano y lanzó duras acusaciones

En diciembre de 2020 Tamara Petinatto contó a través de sus redes sociales que ya no estaría en Cortá por Lozano (Telefe) como panelista, y afirmó que “la tele no tiene corazón”, en referencia a su abrupta partida. Poco después afirmó que la habían echado y esta semana retomó el tema al enterarse de que su ex compañero Nico Peralta también dejaba el ciclo. Tras sus filosas declaraciones, la conductora le respondió de manera contundente y explicó cómo fue que se desvinculó del programa.

A raíz de la renuncia en vivo de Graciela Alfano a Socios del espectáculo (El Trece), Tamara opinó de lo ocurrido en el ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, conducido por Ernesto Tenembaum en Radio con Vos. “La verdad que duró poco, porque el programa recién empieza, pero ella si se va a despedir y renunciar te dice todo al aire; y está bien que Graciela diga la verdad, sino en la tele todos los que se despiden dicen: ‘Bueno, hasta acá llegué, cumplí un ciclo’”, aseguró en un comienzo.

“Eso de decir: ‘Se vienen cosas mejores’ es lo típico, pero, ¿por que no podés decir en la tele que te echaron cuando te echan?”, cuestionó. “Como cuando a vos te echaron de Verónica Lozano”, arremetió el conductor, y la periodista lo recordó indignada: “Sí, que después ella dijo que no, pero sí me echaron, y ahora echaron a otro compañero del programa”, Cuando Tenembaum quiso saber de quién se trataba, Tamara reveló que hablaba de Nicolás Peralta, quien se fue del ciclo en abril último.

La conductora explicó cómo fue la desvinculación de la panelista y defendió la decisión de la producción

“Él se despidió, y al aire dijo que era por el fin de una etapa, pero yo se lo cuestioné mucho. No va a ningún lado, lo echaron. Parece que tienen un modus operandi que volvés de vacaciones y te echan”, sentenció. El miércoles por la noche Ángel de Brito contó en LAM (América) que Lozano había desmentido la versión de Petinatto cuando fueron a consultarla. “La verdad es que no fue así, Tamara tenía contrato hasta diciembre, era a pandemia y ella se había tomado vacaciones, que claramente le correspondían, pero las extendió por un pedido, que no se entendió bien, ella dijo que por un pedido médico”, sostuvo la conductora.

“Eran momentos de cambios de panel, como ocurre en todos los programas. Hubo una reunión por zoom, y yo lo que sé es que ella se puso insistente: ‘¡Pero yo voy a seguir, voy a seguir!’, y le dijeron: ‘Tamara, tu contrato es hasta diciembre, después no sabemos qué va a pasar’. Ella eligió no volver, claramente fue así”, aseguró. Y agregó: “Como no le daban la certeza de que iba a volver al año siguiente, no volvió, y cuando ella salió a decir algo distinto, que ella había entendido otra cosa, yo le dije que me parecía, que era injusto, que no fue así”.

Verónica Lozano le respondió a Tamara Petinatto y recordó la desvinculación de la ex panelista de Cortá por Lozano

“De hecho siguió cobrando hasta diciembre, pero ella se bajó porque no le daban certeza”, recalcó. Incluso brindó su propia experiencia como ejemplo: “Es algo que me pasa también a mí; yo tengo un contrato que se puede cancelar mes a mes si el programa no funciona”. En este sentido, reflexionó: “La televisión de hoy y de siempre es así, son las leyes instaladas en la tele; después podemos hablar de un montón de cosas, de si es justo o no, de si corresponde o no, si tiene que haber un sindicato que los ampare, ahí te metés en otro terreno, pero realmente uno sabe que defiende su laburo día a día”.

”¿Desde tu mirada Tamara tendría que haber vuelto?”, le preguntó el cronista, y Lozano fue determinante: “Yo regreso y me gano mi lugar estando, no no estando. Se defiende el laburo estando”. En cuanto a una posible pelea con Petinatto, la conductora aseguró que aunque no hubo una discusión, tampoco pudieron llegar a un acuerdo en aquel entonces: “Ella me dijo que lo había interpretado de otra manera. Se habrá quedado enojada, no es grato no ser elegida”.

