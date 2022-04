La reacción de Germán Paoloski cuando Sabrina Garciarena le confesó que se confundió en una escena de besos

El divertido ida y vuelta de Sabrina Garciarena y German Paoloski (Video: "No es tan tarde", Telefe)

“Bajame la luz. Te quiero hacer una pregunta...”.

Germán Paoloski sorprendió al aire a su mujer, Sabrina Garciarena, mientras le estaba haciendo una entrevista en vivo por televisión. Acostumbrados a hablar siempre en la intimidad de su hogar, esta vez se animaron a hacerlo en un estudio y con la cámara encendida. Están en pareja hace 13 años y fruto de su amor nacieron sus tres hijos: León, Beltrán y Mía.

La nota fue en No es tan tarde, el programa que conduce él por la pantalla de Telefe, y en donde ella aprovechó el espacio para hablar de su carrera como actriz y del proyecto en el que está trabajando actualmente: la obra teatral Madres junto a Florencia Otero, Viviana Puerta y Anita Martínez. En un mano a mano imperdible entre la pareja, Germán y Sabrina se divirtieron, rieron y pasaron un buen momento al aire. Antes de terminar, el conductor quiso hacerle una pregunta a su mujer, y la respuesta lo terminó descolocando.

La pregunta en cuestión fue sobre la carrera de Sabrina Garciarena como actriz, quien trabaja desde sus 14 años. “Besaste muchos actores y muy facheros”, destacó el conductor sobre los distintos personajes e historias de amor que interpretó en la ficción: “¿En algún momento te confundiste?”, le consultó a su pareja.

La actriz no tardó demasiado en pensar su respuesta. Entre risas y segura de lo que decía, aseguró que sí. “¡Obvio!”, reforzó. Y ante la reacción de su pareja, de inmediato aclaró que había sido antes de comenzar su relación. “Antes, de 13 años para atrás”, dijo haciendo referencia al tiempo que llevan juntos ellos.

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski con sus hijos León, Beltrán y Mía

Entonces, explicó: “Empecé a trabajar a los 14 años. Trabajé con un montón de compañeros y obvio que me pasó”. En tanto, aseguró que no daría los nombres de los actores en cuestión.

Luego, el conductor siguió el cuestionario. “¿Hay algo que te gustaría cambiar de mí?”, le consultó y Sabrina, otra vez, no dudó: “¡Sí, un montón de cosas!”. “¿Qué?”, se exaltó Paoloski. “Una, por ejemplo, es que sos neurótico con un montón de cosas. Estoy hasta mañana. Eso sí, un poco sí”, respondió la actriz y su pareja reaccionó según ella lo había definido segundos antes y entre risas.

“¿Vos me querés preguntar algo?”, le dijo Germán a Sabrina. “¡Sí! ¿Puedo?”, dijo y siguió: “¿En este último tiempo, te hablas con alguna ex? Novias fueron pocas, pero ex hay varias”. “No asiduamente -contestó Paoloski- Por ahí en algún momento puedo llegar a hablar por algo puntual, pero no tengo diálogo. Es algo fortuito”, respondió el conductor y recordó: “Nos hemos cruzado con una de mis ex hace un tiempo”.

Si bien no detalló a qué ex novia se refería, hace un tiempo Silvina Escudero había hablado de su relación -estuvieron a punto de casarse- y agregó que se han cruzado en reiteradas oportunidades porque son vecinos.

“Si, yo no tengo problema. Me gusta saber”, agregó Sabrina Garciarena ante la respuesta de su pareja sobre los vínculos con sus ex.

