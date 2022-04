Besos, seducciones y traición: la jornada más caliente en El Hotel de los Famosos

El beso de Silvina Luna y Martin Salwe en el Hotel de los Famosos

Con un mes de competencia ya transcurrido y mientras las alianzas y las estrategias están a la orden del día, El Hotel de los Famosos también busca que se forme la primera pareja de novios. Si bien en este tiempo hubo seducciones, algunos besos y hasta un casamiento entre dos viejos conocidos, el reality de El Trece todavía espera por el primer noviazgo oficial. Y por lo que ocurrió en el programa del miércoles, hay unos cuantos candidatos que pugnan por ese lugar.

La primera secuencia ocurrió en el grupo de los huéspedes, que celebraban su victoria en el desafío semanal. Brindis va, brindis viene, las tensiones se fueron aflojando y Alex Caniggia, Chanchi Estévez, Lissa Vera, Majo Martino, Imanol Rodríguez, Silvina Luna y Martín Salwe disfrutaban de una noche de relax palpitando la semana que se viene en el reality. Y en ese panorama, mientras la ex Bandana sufría por algunas copas de más, el locutor sorprendió a la modelo con un beso a la vista de todos.

“Martín se muere de ganas de estar con Silvina”, aseguró Majo en el backstage, mientras que el resto de los participantes reaccionaban a la situación. “Vayan a otro lado porque yo estoy con la copa y no me voy a mover de acá”, les pidió el ex futbolista. “Si quieren ir a cog… yo aplaudo”, agregó, pero el ex locutor de ShowMatch lo corrigió: “Yo creo que con Sil, a esta altura, no garch…, haría el amor”, replicó.

Alex Caniggia y Majo Martino a los besos en El Hotel de los Famosos

Estévez definió este capitulo del reality como el “día internacional del histeriqueo”, y todavía no había visto todo. Al día siguiente, Alex y Majo tuvieron lo suyo y no dejó de sorprender. Porque si bien hace días que muestran indicios de un juego de seducción entre indirectas y algunas aproximaciones, el Emperador venía de pasar una noche hot con Melody Luz, con masajes y desayuno incluidos. Sin embargo, en la habitación de los huéspedes y sin importarle la presencia de algunos de ellos, la periodista y el mediático siguieron haciendo de las suyas.

Primero ocurrió en la cama de ella, ni bien amanecieron, y la que los vio fue ni más ni menos que Melody, encargada esta semana del staff. Ella le acariciaba el pelo y él le tocaba la cara. “No se ubica mi amigo. Es bastante atrevido cuando quiere”, reconoció la periodista que admitió estar viviendo una situación inédita. “En mi vida privada no tengo amigos con derecho a mimos. Creo que ésta es la primera vez que tengo un amigo con este tipo de derechos”, aseguró en el back.

“Es mi amiga. Toqueteo acá, toqueteo allá. Abrazada”, señaló por su parte Alex, en apariencia más canchero en este tipo de cuestiones, que continuó entre besos, caricias y una retirada a tiempo. La historia se repitió luego en la cama de él, pero con algo de distancia. A ella no le gustaron algunas conductas que Alex no parece dispuesto a cambiar por lo que el asunto quedó allí.“ ¿Y Melody? Se lo tomó con calma, a pesar que por su semblante mucho no le gustó. “No me sorprende en lo absoluto que Alex esté con Majo, cuchareando y cuchicheando debajo de las sábanas. No me molesta, así que los dejo solos a los dos”, dijo la bailarina en un corte, en apariencia solo molesta por no poder realizar su trabajo.

El desayuno hot de Alex Caniggia y Melody Luz en El Hotel de los Famosos (El Trece)

Pero todavía faltaba más. El el coach emocional José María Muscari les propuso un juego de rol en el que Chanchi Estévez tuvo que ser por un rato Melody Luz, y la propia Melody debió ser el chef Santiago Albornoz del Azar, con quien casi desde el comienzo de la competencia vienen con sus idas y vueltas. Y para ponerle más condimento a la jornada, el ex futbolista finalizó el sketch besando a la bailarina.

Al finalizar la dinámica, Muscari les solicitó a Salwe, Melody y Pato Galván que les pidieran algo a sus compañeros, al azar. Y luego de cumplir la consigna, el locutor juntó coraje y pidió una bonus track: “Una noche romántica con Sil”, largó, ganándose el aplauso de sus compañeros y generando un alboroto entre sus compañeros, mientras la aludida se tomaba el rostro y se guardaba la respuesta para más adelante.

