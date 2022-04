Alex Caniggia y Melody Luz: masajes y desayuno hot después de una noche de pasión en El Hotel de los Famosos

El desayuno hot de Alex Caniggia y Melody Luz en el Hotel de los Famosos

Durante la última mañana de El Hotel de los Famosos (El Trece), previa a la gala de eliminación semanal, el staff de cocina estaba preparando el desayuno para los huéspedes. Pero al filo del horario de cierre del servicio, faltaba un pedido importante: “Los de la suite no sabemos aun qué van a desayunar”. Se trataba de Alex Caniggia y Melody Luz quienes después de semanas de histeriqueo y tensión sexual, amanecieron juntos y haciendo cucharita.

“Deben estar durmiendo... hasta las 12 duermen esos dos”, pensó en voz alta Walter Queijeiro, gerente del hotel esta semana. “Esperamos el desayuno de la suite”, insistió la cocinera al staff de personal que completaban Silvina Luna y Rodrigo Noya.

“Rodri, ¿querés ir a ver vos?”, pidió la cocinera y el actor fue hacia la habitación, aunque con ciertas dudas. “Y... es un poco feo porque están durmiendo, pero nos mandan a tomar el pedido del desayuno y lo tenemos que hacer”, dijo Noya y golpeó la puerta, aunque sin respuestas del otro lado. Así las cosas, le pidió ayuda a Queijeiro, con quien finalmente ingresó al cuarto.

¿Y qué vieron? A Alex y Melody durmiendo pegados, piel a piel. “Se ve que estuvieron hasta tarde porque cuando entramos, estaban abrazados así, tipo osito polar”, describió Rodrigo y le pidió paciencia al periodista deportivo, quien quería tomar el pedido del desayuno antes que cualquier otra cosa: “Esperá a que se desenganche Melody”.

Ante las opciones (huevos revueltos, tostado de jamón y queso o de tomate y queso para Melody, que es vegetariana), Caniggia apenas levantó un pulgar desde abajo del cubrecamas para dar el ok a todo lo que le ofrecieron. “¿Y una sodita con hielo?”, agregó Queijero al menú y el hijo del Hijo del Viento volvió a decir que sí. “Yo quiero jugo de naranja y un té, no tomo café”, puntualizó Melody casi en off, ya que no se la veía por estar tapada por la humanidad de Alex, que no la soltaba y seguí ahí, a su costado. “Ahí había un clima caliente...”, sintetizó Walter y cerró la puerta.

Despiertos y de nuevo con privacidad, Alex empezó con unos mensajes despabiladores. “Ay, me sirve eh, así está bien... Ayyy”, aprobó Melody, regocijada en su placer. “¿Qué te sirve?”, quiso saber Caniggia, sin parar. “Ponerme hacia la izquierda”, se la siguió ella. “Te re sirve... ¡Seh!”, se agrandó el hermano de Charlotte mientras le daba rienda suelta a la franela. “Mimitos siempre... Eso tiene que ser fundamental, sí o sí. Un galán como yo, imaginate”, dijo.

“Uh, estoy para dormirme de vuelta...”, decía la ex bailarina de La Academia de ShowMatch, pero Alex no quería saber nada con eso. “¡Qué piel suave! ¿Te lo dije?”, la halagó. “Muy suave, eh”, insistió y la besó con determinación en la espalda. Y a juzgar por algo de lo que pudo ver Queijeiro cuando decidió abrir la puerta sin golpear, la convenció.

“No se puede ahora”, dijo ella sentada sobre Alex y, aunque se tapó con la sábana, parecía moverse. “Uy, disculpen, disculpen... Es la hora del check out, ya se pasaron media horita. Señor, si quiere le dejo 10 minutos más, ¿quiere?”, propuso el gerente y Alex asintió ante la risa nerviosa y aprobatoria de ella. “Todos quieren mirar y mirar. Walter, andá a cucharear con Matilda Blanco”, lo echó el hijo mediático de Mariana Nannis a Queijeiro.

Sobre el final de la emisión, y tras la evaluación de Gabriel Olivieri -gerente general del hotel-, Matilda Blanco y Sabrina Carballo se enfrentaron en el duelo de eliminación. Luego de los votos de los participantes, definieron en la prueba de la tarjeta del hotel y la vencedora fue la actriz de Amigovios, quien semanas atrás había sido noticia por su casamiento con el Chanchi Estevez. Sin embargo, hubo una sorpresa de último momento.

Cuando Matilda recibía las devoluciones y el cariño de los que estaban a punto de ser ex compañeros en el Hotel, Rodrigo Noya pidió la palabra para proponer que la asesora de imagen conserve su lugar en el reality ya que él había tomado la decisión de abandonarlo.

“No me encuentro... en el momento en el que estoy no me encuentro. Me cuesta la decisión porque de verdad valoro mucho este lugar, valoro los juegos, la competencia. Lo que viene haciendo Matilda es digna de alguien que pueda tener la oportunidad de continuar. Pero bueno, no es una decisión que pueda tomar yo”, dijo el actor. “La forma de irse de este hotel siempre es en el duelo de eliminación. No es que esto limita tu posibilidad de irte, para nada. ¿Seguís con tu idea de abandonar el hotel?”, le preguntó Leandro Leunis y quedó la respuesta en suspenso.

