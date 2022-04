Insólito: dos ganadoras de Los 8 escalones del millón se negaron a seguir participando

La ganadora y la finalista de Los 8 escalones del millón no quisieron seguir participando

La modalidad ya es por todos conocida: el ganador de Los escalones del millón siempre tiene la posibilidad de volver a la siguiente edición del programa para pelear por el segundo millón. E incluso por el tercero, en caso de seguir consagrándose como campeón del ciclo conducido por Guido Kaczka por la pantalla de El Trece. Y la realidad es que a nadie se le cruza por la cabeza la chance de que, llegada esa instancia, alguien desista de la oportunidad de seguir ganando más dinero.

Sin embargo, este martes sucedió un hecho de lo más insólito en la emisión vespertina del certamen. Resulta que la ganadora del premio de la jornada, Patricia, no aceptó la propuesta del conductor de volver a la noche para seguir concursando. “No. Te lo digo de corazón, le dejo mi lugar a otro”, respondió la participante para sorpresa de todos.

Inmediatamente, Kaczka se dirigió a la otra finalista, que había ido en busca de su segundo millón y había sido derrotada. “Lourdes, claro, viniste por los dos millones, hoy no ganaste pero quedaste en esta situación. ¿Volvés a la noche?”, le preguntó el conductor. “No, no vuelvo, prefiero que se lo lleve alguien más también”, fue la respuesta de la mujer.

Así las cosas, a Guido no le quedó más remedio que consultarle a la tercera del podio. “María Eugenia, hoy a la noche segunda edición de Los 8 escalones del millón, ¿volvés?”, consultó el conductor sin poder dar crédito a lo que estaba pasando. “Yo millón no tengo, así que sí”, lanzó la participante entre risas.

Finalmente, Kaczka decidió abrir la segunda edición del ciclo haciendo referencia a los “desplantes” que había vivido. “¡Ay, lo de hoy a la tarde! Dijo que no Patricia, dijo que no Lourdes, porque ya había ganado un millón, así que está acá con nosotros María Eugenia”, exclamó al momento de presentar a la mujer que volvió a competir por el millón de pesos.

Hace una semana, en el ciclo se había vivido una situación muy particular con Ezequiel, un participante que había ganado dos millones y no pudo seguir concursando por el tercero. “Quería comentarles que no voy a poder participar de este programa, he tenido un problema de salud, no me siento bien”, arrancó el mensaje que le mandó a la producción a través de un video. “Así que bueno, nada, quería comentarles que estoy súper contento por mi paso, me trataron súper bien”, dijo el muchacho con cierta resignación.

Pese a sus problemas de salud no especificados, el hombre que era biólogo, becario doctoral del Conicet egresado de la Universidad Nacional de Luján, se mostró agradecido con el programa. “Así que desde ya quiero agradecerles a todos y también desearle mucha suerte al resto de los competidores, que sé que lo van a hacer bien”, dijo el frustrado participante que le tuvo que dejar su lugar al segundo finalista, Franco.

La semana anterior, en tanto, un joven llamado Matías emocionó a todos al ganarse el premio del millón. Al principio, el hombre había llamado la atención de todos al contar que trabajaba como vendedor ambulante de sahumerios en la Línea 184 y hasta se animó a recitar su speech de todos los días. Además, reveló que estaba por recibirse de profesor de historia y que usaría la plata para poder mudarse del hotel en el que vive y también ayudar a su hija en sus estudios en la Universidad Nacional del Arte.

