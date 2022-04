La pelea entre Carolina Molinari y Estefi Berardi al aire de LAM: “Cuando trabajes más, por ahí llegás a la mesa de Mirtha”

La pelea al aire entre Carolina Molinari con Estefi Berardi

Apenas antes de que Ángel de Brito presentara a Mercedes Ninci como la nueva “angelita” invitada de la semana, Estefanía Berardi le hizo una pregunta cargada de veneno a Carolina Molinari, la cual desencadenó un fuerte cruce en vivo entre las panelistas al aire de LAM (América)

Mientras el conductor tiraba pistas para que adivinen el nombre de la famosa que las acompañaría, Berardi quiso saber si la modelo fue al ciclo de Mirtha Legrand. Luego de la respuesta afirmativa de Ángel, le disparó a sus compañeras: “Renuevo, chicas. Por lo menos soy creativa con las preguntas”, dijo con orgullo por lo que acotó. “Esa pregunta es mejor”, la apañó el bastonero.

“Bueno, pero en 30 años, Mirtha invitó a 700 millones personas”, analizó Nazarena Vélez y queriendo bajarle el precio a la pregunta de Berardi. “Yo fui cinco veces, querida”, se sumó Pía Shaw. “Nunca te vi... ¿Andrea Taboada fue?”, preguntó Estefi. “Taboada si”, le respondieron. “Vos, Caro, fuiste?”, insistió Berardi en dirección a Molinari. “Sí, yo fui”, le contestó la morocha. “¡Y yo no fui nunca!”, se indignó la panelista. “Y bueno, hay que tener trayectoria...”, le dijo Yanina Latorre con cizaña. “¿Y por qué llegó Caro?”, tiró Estefi y se descontroló todo.

Carolina Molinari cruzó a Estefi Berardi en LAM

“¡Ay, mi amor! Porque yo trabajo hace mucho tiempo, respetame. Fui porque hacía teatro, trabajé de modelo… No está bueno lo que me hiciste porque a vos no te gusta que te lo hagan”, dijo Carolina, muy indignada con el comentario de su compañera. Latorre le dio la razón: “No, pero no estuvo bueno lo que le hiciste, Estefi. ¿Cómo vas a decir por qué fue?”, preguntó la mujer de Diego Latorre.

Casi todas las demás panelistas se unieron al coro en defensa de la modelo. Pero De Brito saltó de nuevo por la periodista: “Estefi es muy joven... Antes estaba todos los días, entonces invitaba a mucha gente. No quiero decir que invitaban a cualquiera, tampoco”, analizó el conductor, aumentando la ira de Molinari.

Estefi Berardi ninguneó a Carolina Molinari al aire de LAM

“No la estamos ayudando a Caro”, concedió Vélez y Molinari volvió a la carga contra Berardi: “No, no está bueno lo que hiciste porque a vos no te gustaría que te lo haga”. “Uh, bueno, ya te calenteste, te sentiste ninguneada...”, la quiso frenar Ángel. “Y sí”, respondió la modelo. “A mí no me molestaría. Cuando me dicen que no saben quién soy, yo les cuento. A mí no me molesta para nada porque soy segura de mí misma”, acotó Berardi y tiró más leña al fuego.

“¡Pará! Si hay algo que no me falta es seguridad. eh. Pero no te voy a contar quién soy. No soy insegura”, arrojó Molinari. “Entonces, ¿por qué te molesta que yo no sepa qué hiciste antes? Me lo podés contar”, dijo Estefi como para seguir poniendo el dedo en la llaga. “Sí, te voy a contar. Trabajo hace mucho y por eso fui a lo de Mirtha”, resumió Carolina. “Me encanta, buenísimo”, cerró la periodista con ironía y Molinari se guardó el último tiro, letal para el orgullo de la ascendente panelista: “Cuando por ahí trabajes más, vas a llegar a la mesa de Mirtha”.

