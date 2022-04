Los 8 escalones: iba por su tercer millón, se enfermó y tomó una drástica decisión

Un participante de Los 8 escalones del millón tuvo un problema de salud y no participará por su tercer millón

Se dio una particular situación este miércoles en Los 8 escalones del millón (El Trece). Ocurrió que Ezequiel fue el ganador de las últimas dos ediciones del ciclo y debía competir por su tercer millón de pesos al hilo. Sin embargo, el participante del programa conducido por Guido Kaczka se enfermó y su lugar fue tomado por Franco, quien había sido finalista la noche anterior.

“Quería comentarles que no voy a poder participar de este programa, he tenido un problema de salud, no me siento bien”, arrancó el mensaje que Ezequiel le mandó a la producción del programa a través de un video. “Así que bueno, nada, quería comentarles que estoy súper contento por mi paso por el programa, me trataron súper bien”, dijo el participante con cierta resignación.

Pese a sus problemas de salud no especificados, Ezequiel -que es biólogo, becario doctoral del Conicet egresado de la Universidad Nacional de Luján-, se mostró agradecido con el programa. “Así que desde ya quiero agradecerles a todos y también desearle mucha suerte al resto de los competidores, que sé que lo van a hacer bien”, dijo el frustrado participante por el tercer millón de pesos.

Ezequiel no pudo participar del tercer millón de pesos en Los 8 escalones del millón

“¡Bienvenidos, buenas tardes! Bueno, Franco, no se puede creer, eh. Te fuiste ayer... ¿Qué pasó, Franco?”, le preguntó Kaczka al improvisado competidor tras iniciar el programa. “Lo pinché un poquito”, dijo Franco en claro tono de broma. “No, ¿cómo que lo pinchaste? Claro, ayer a la noche se sintió mal Ezequiel, llamó a la producción que no iba a poder venir. ¿Qué se hizo? Empezamos a llamar, al finalista primero, que fue Franco. Y si él decía que no, íbamos a llamar al escalón 3, 4, 5... Pero Franco qué dijo. ‘¿Venis mañana?’, le dijeron”, explicó el conductor del popular ciclo acerca de la decisión tomada para que la competencia pudiera continuar de manera natural.

“Obviamente que sí”, respondió el reemplazante con ganas de aceptar el desafío. “Entonces va Franco esta tarde por el millón de pesos. Ezequiel no vino, no pudo, Franco toma su lugar. Fuerte el aplauso para todos. No, la alegría que te agarró ayer a la noche, ¿no?”, le preguntó después Guido a Franco. “Imaginate que estaba en mi casa mirando el techo”, volvió a bromear Franco, entre risas cómplices con Kaczka. “Perdí, perdí, perdí... Pero acá estás”, describió Guido y dio paso al inicio del programa.

Franco, el reemplazante de Ezequiel en Los 8 escalones del millón

La semana pasada en Los 8 escalones del millón, Matías Hernández emocionó a todos al ganarse el premio que cada programa otorga el ciclo. Al principio, el hombre había llamado la atención de todos al contar que trabaja como vendedor ambulante de sahumerios en la Línea 184, y hasta se animó a recitar su speech de todos los días. Además, reveló que está por recibirse de profesor de historia, que usaría la plata para poder mudarse del hotel en el que vive y también para ayudar a su hija en sus estudios en la Universidad Nacional del Arte.

A la hora de competir, Matías fue contundente. Habiendo ingresado con el 90 por ciento de las respuestas correctos, hizo un recorrido casi perfecto con un solo error y completó seis luces verdes en la final. Al hacerse del millón de pesos, aceptó la invitación de Guido para volver en el jueves, en la edición vespertina del programa, donde tuvo un desempeño aún mejor.

Matías llegó a la final con Ana, y la competencia fue muy pareja. Con ocho preguntas realizadas, aventajaba a su competidora por 7 luces verdes a 6, cuando llegó la pregunta final. La encargada de formularla fue la actriz y cantante Josefina Scaglione, protagonista de Drácula. El musical, que indagó en el tema comedias musicales: “¿Cuál de estas obras estrenadas en Broadway es la más taquillera de la historia?”, preguntó la actriz. Los dos coincidieron en marcar la opción A, correspondiente a El Rey León. Y era la correcta.

