El mensaje de la ex esposa de Toto Salvio tras el escándalo con el futbolista: “Me arrastró para adelante y para atrás”

Magalí Aravena, la ex esposa de Toto Salvio, habló en LAM luego del escándalo

En la madrugada del jueves, el futbolista de Boca Eduardo Toto Salvio protagonizó un violento momento tras una discusión con su ex mujer, Magalí Aravena. El deportista estaba con otra mujer en su camioneta, cuando intentó eludir a quien había sido su pareja y la pisó con el vehículo. Según Aravena, quien estaba en el vehículo era Sol Rinaldi, que había estado compartiendo una reunión con el futbolista y al subir una historia en Instagram encendió la chispa que desató el escándalo.

La ex del jugador sufrió un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” y en su declaración aseguró que estaba intentando hablar con él y pudo ver que en el auto estaba con otra mujer. El futbolista recién declaró entrada la tarde, cuando se presentó con sus abogados en una dependencia del Ministerio Público Fiscal y brindó su testimonio por más de dos horas. Y mientras esto sucedía, las dos mujeres involucradas daban sus respectivas versiones en LAM.

En un momento del programa, el conductor Ángel de Brito reprodujo un fragmento de un mensaje de voz que le envió Sol en el que se escucha parte de su testimonio: “(...) Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo. No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, dijo.

Sol Sheckler, la novia de Toto Salvio, habló con Yanina Latorre tras el violento episodio de Puerto Madero (LAM)

A su vez, Yanina Latorre reveló que no era Sol la mujer que estaba la camioneta, que en realidad era la prima de ella. “Cuando él le dice a todos que se vayan, ella agarró su auto y se fue a su casa en Recoleta. Su prima estaba en el auto con un amigo de él, y después ella le contó a Sol todo lo que pasó”, narró la panelista.

Al ver que se estaba hablando del tema, Magalí también se comunicó directamente con el conductor, para hacer referencia a algunas cuestiones que se venían desarrollando y se excusó de dar su palabra al aire. “No voy a dar mi testimonio porque mis hijos están muy afectados y debo pensar en ellos. En ningún momento fue mi intención que esto trascendiera públicamente, espero sepas entender la situación ”, señaló la mujer.

Así salió Toto Salvio de la Fiscalía (TyC Sports)

“Jamás quise pegarle a nadie, yo solo le pedía a él que bajara del auto. Me arrastró para adelante y para atrás”, continuó, corroborando lo que habían mostrado las imágenes. Al respecto, aseguró que hay más material audiovisual que habrían registrado algunos amigos del futbolista. Según su versión, era Sol la que viajaba como acompañante, y había una tercera persona en el asiento trasero: “Voy del lado del acompañante porque era la única ventana abierta”, añadió, explicando su conducta en la vía pública.

Por último, Magalí aclaró que su intención no era agredir al padre de sus hijos. “Jamás tuve un palo para pegarle a nadie. Me encantaría que aparezcan todos los videos”, señaló y explicó cómo era su situación con el ex delantero de la selección: “Estuve 13 años con él. Me separé hace tres semanas y hace una semana me mudé con mis hijos”, aseguró.

