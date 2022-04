La palabra de la novia de Toto Salvio: “No soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”

Esta madrugada, el jugador de Boca Eduardo Toto Salvio protagonizó un violento momento cuando en la madrugada del jueves tras una discusión con su ex mujer, Magalí Aravena. El deportista estaba con una mujer en su camioneta cuando intentó eludir a quien había sido su pareja y la pisó con el vehículo.

La ex del jugador sufrió un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” y en su declaración aseguró que estaba intentando hablar con él y pudo ver que en el auto estaba con otra mujer. Lo primero que se dijo es que quien acompañaba a Salvio era Sol Rinaldi, también conocida como Sol Sheckler. Fue ella quien había subido a sus redes sociales una imagen de él haciendo un asado. Sin embargo, y después del violento incidente desencadenado a partir de la foto, contó su verdad en exclusiva con LAM (América).

Yanina Latorre dijo que había hablado con Sol durante la tarde y reseñó que “tiene 27 años, es fanática enferma de Boca. Lo conoció a Salvio por Instagram, salen hace dos meses. Iban a comer, a lugares públicos y ella entendía que él estaba separado cuando lo conoció. Ella a mi me dice que él jamás le habló de la mujer”.

Sol Sheckler estuvo con Toto Salvio antes del momento en que el jugador de Boca habría atropellado a su esposa, Magalí Aravena (Foto: Instagram)

“Ella no es botinera. Su papá tiene una empresa de diseño gráfico. Son de Adrogué, ella vive en Recoleta. Estudió periodismo pero labura con el padre. Son una familia muy adinerada, no está buscando la plata de Salvio”, siguió Latorre y opinó: “Yo creo que él la engaño a Sol”.

A su vez, Latorre reconstruyó la historia por detrás de la foto de Instagram que desató el escándalo después de que la publicara Sol. “Él estaba haciendo un asado en el departamento de Puerto Madero, el departamento que hasta 15 días atrás era el familiar. Ahí vivía con Magalí y los hijos. Anoche, en el departamento, estaba Sol, también estaban amigas de ellas y amigos de él. Ella sacó la foto, se la mostró a él y él ve como la sube, pero no le dice nada de que no la suba”, contó la mujer de Diego Latorre. “Sol me dijo que esa fue la primera vez que sube una foto con él. Pero no era la primera vez que iba al departamento”, agregó.

Pocos minutos después de la publicación, Aravena lo llamó a Salvio y el jugador de Boca habló con su ex mujer. “Al rato, vuelve adonde estaba la reunión y les dice: ‘Se van todos, hay que irse del departamento’. Dejó el asado, todo”, contó Latorre según el relato de Sol.

Sol Sheckler

Yanina también reveló que no era Sol la mujer que estaba la camioneta, que en realidad era la prima de ella. “Cuando él le dice a todos que se vayan, ella agarró su auto y se fue a su casa en Recoleta. Su prima estaba en el auto con un amigo de él, y después ella le contó a Sol todo lo que pasó”, narró Latorre.

Tras el incidente, Sol está dudando en continuar su relación con Salvio, según contó Yanina: “Me dijo que él la llamó, que le quiso explicar y que ella no quería que le explicara nada. También dijo que estaba muy confundida con todo esto, que tenía que pensar si seguir. Me dijo que ella no pretendía complicarle la vida a nadie. Que subió la foto porque él la dejó y estaba convencida de que era su novia”.

Luego, Ángel de Brito reprodujo un fragmento de un mensaje de voz que le envió Sol en el que se escucha parte de su testimonio: “(...) Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo. No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”, dijo.

Tras el incidente ocurrido en la madrugada del jueves en Puerto Madero -en la esquina de Azucena Villaflor y Juana Manso- Salvio era buscado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “La mujer (Aravena) manifestó que en momentos que se dirigía a hablar con su pareja (encuentra al mismo en su auto acompañado por otra mujer, ante lo cual la víctima se ubica delante del automóvil solicitándole hablar. En ese momento el imputado avanzó, siendo impactada. El jugador se dio a la fuga”, reportó la Policía. Según pudo saber Infobae, la pareja se encontraba separada. Se habían pedido “un tiempo” hace una semana tras diez años de casados. Fruto de este amor tuvieron dos hijos.

