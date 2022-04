Wanda Nara reveló cómo se enteró del nuevo acercamiento de La China Suárez a Mauro Icardi

China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara

“Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”, dijo Wanda Nara cuando se enteró que Eugenia la China Suárez había intentado contactar a Mauro Icardi mientras ella estaba dando un móvil en vivo en un programa de televisión desde Buenos Aires: la empresaria llegó al país para estar presente en el cumpleaños de su sobrina Malaika, la hija de Zaira Nara y Jackov Von Plessen; y también para promocionar su línea de cosméticos. Otras versiones indican que viajó para conocer al nuevo novio de su madre, Nora Colosimo.

Todo comenzó el miércoles pasado, mientras ella estaba dando una entrevista en vivo desde su local en el shopping Abasto. A esa misma hora, a Icardi -que se quedó en París, cumpliendo con sus compromisos laborales- le llegó un mensaje desde un celular que no tenía agendado entre sus contactos. “¿Hola?”, fue la única palabra que escribió el remitente y con la que el futbolista se dio cuenta de inmediato que se trataba de la actriz argentina. Es que en otras oportunidades había hecho lo mismo, le había escrito del mismo modo y también desde otros teléfonos: él la tiene bloqueada, al igual que a su peluquero Juan Manuel Cativa, ya que otras veces lo había contactado desde el suyo.

Esta vez lo hizo desde el celular de Marcelo Mancha La Torre, fiel amigo y confidente de la actriz. Icardi optó por no responder a aquel mensaje, sino que le hizo captura y la guardó para luego mostrársela a su esposa, quien este jueves publicó en su cuenta de Instagram el chat en el que el futbolista le cuenta esto.

Según la publicación, se trata de una conversación ya comenzada en la que no se llega a leer lo que venían hablando. Sí se ve que la fecha es del jueves 7 de abril, cuando ella estaba en Buenos Aires y su marido en París. “¿Confirmaste lo de las jirafas?”, le pregunta Icardi a su esposa sobre unas vacaciones que estaban planeando. Y le responde sobre un mensaje en el que ella le escribió “CONTAME”, en mayúsculas haciendo referencia a que él le había querido comentar algo. “Es una boludez, pero te quiero contar”, le aclara él.

Dos horas después, Wanda le avisa que llegó a su casa y le sugiere al futbolista que descanse y que hablarían al día siguiente. Sin embargo, Icardi insiste: le vuelve a preguntar por el hotel “de las jirafas” y le envía la captura de un mensaje que había recibido.

Wanda publicó el mensaje que recibió Mauro Icardi de la China Suárez

Además de mostrar la captura de la conversación en la que su marido es quien le cuenta que la China Suárez se había querido comunicar con él, la empresaria aclara que se enteró el jueves 7 de abril, horas después de que el futbolista recibiera el mensaje, el miércoles por la noche.

“Me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (yo en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo. Pero ya se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta”, había dicho Wanda Nara cuando se hizo pública la noticia. Y aseguró que a la actriz argentina “no le importa nada. Lastimó a muchas familias”.

“Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada”, le dijo a Luli Fernández, panelista de Socios del espectáculo, y en el ciclo de El Trece aseguraron que las palabras de la empresaria refieren a Eugenia Tobal, quien perdió un embarazo de Nicolás Cabré tiempo antes de que el actor comenzara su relación con la ex Casi Ángeles.

SEGUIR LEYENDO: