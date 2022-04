Se conoció el chat que la China Suárez le envió a Mauro Icardi y la red que tejió para volver a contactarlo

Dieron detalles de la estrategia de la China Suárez para escribirle a Mauro Icardi (Video: "Socios del espectáculo"- El Trece)

En las últimas horas, se abrió un nuevo capítulo del escándalo que muchos llamaron “WandaGate” y que giró en torno al affaire que tuvieron Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez durante unas vacaciones que Wanda Nara hizo junto a su hermana Zaira, en septiembre del año pasado. La infidelidad del futbolista trascendió y generó una crisis en su matrimonio con la empresaria, que después pudieron superar.

Sin embargo, el martes por la noche, Yanina Latorre lanzó una picante información en LAM: “El fin de semana la China le volvió a escribir a Mauro. Y Wanda lo agarró”, sentenció la panelista. “¿Otra vez Wandagate?”, preguntó el conductor Ángel de Brito, en referencia al torbellino mediático que suele derivar de cada crisis en la pareja. “Mañana te lo desarrollo. Si ves este chat, te morís”, redobló la esposa de Diego Latorre.

En tanto, este miércoles, Luli Fernández desarrolló aún más la información en Socios del Espectáculo y contó la estrategia que usó la actriz para escribirle al jugador del PSG, que la tenía bloqueada. “Yo recibo un WhatsApp, de un número desconocido, con una captura de pantalla que decía ´¿Hola?´ y debajo, este número desconocido me envía un mensaje que dice ´Hola, ¿cómo estás? Te envío la captura del mensaje que le habría escrito la China Suárez, a través de un íntimo amigo de ella, para acercarse nuevamente a Mauro Icardi”, contó la panelista. En este sentido, también reveló que se contactó con Wanda para preguntarle si esto era cierto, pero en una primera instancia la mediática se lo negó. “Ella me lo desdramatiza, me dijo que con Mauro estaba muy bien, y que estaba llegando a París”.

Además, la modelo reveló que Icardi hizo una captura de este mensaje y se la envió a su esposa. “No es que Wanda le encuentra el mensaje, sino que Mauro se lo envía y le sugiere que ese ´hola´ es de la China, porque en otra oportunidad la actriz habría hecho lo mismo desde el teléfono de Juanma, su amigo y peluquero. Como ahora está bloqueado también el peluquero, tiene que ir a otro”, detalló sobre Juan Manuel Cativa, estilista y confidente de Suárez. Y aclaró que no fue el jugador el que bloqueó a este nuevo contacto, sino que desde ese número lo bloquearon a él cuando tomaron conocimiento de que Wanda ya estaba anoticiada. Y que, incluso, Nara se encargó de chequear quién es.

Revelaron quién fue el amigo de la China Suárez que le escribió a Icardi (Video: "Socios del espectáculo"- El Trece)

Minutos más tarde, revelaron la identidad del dueño del celular desde el que se escribió el mensaje para Icardi. “Le dicen Mancha La Torre, es íntimo amigo de la China, y es desde el teléfono del cual Mauro Icardi recibe este ´hola´ y varias llamadas que Mauro no responde y hace capturas que le envía a Wanda”.

En ese sentido Paula Varela sumó: “La China es tan amiga de Mancha que son como hermanos, están muchísimo juntos. Y cuando fue todo lo del WandaGate, también era uno de los que la incitaba”. “Para mí lo que pasa es que para la China quedó algo pendiente y no le importa que ellos como matrimonio hayan decidido seguir adelante y ella insiste”, analizó Luli.

En tanto, la ex protagonista de ATAV viajará en los próximos días a España, donde fue invitada a presenciar los Premios Platino, que conduce su amiga Lali Espósito. Y se especula que podría aprovechar para visitar a Icardi en la capital francesa, a pesar de que la mayor de las Nara ya regresó a su casa familiar.

