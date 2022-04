Tres décadas después: cómo está hoy la casa de Grande Pá!

Grande Pá!

Don Arturo (Arturo Puig) y sus hijas Jose (Nancy Anka), Angie (Julieta Fazzari) y Flor (Gabriela Allegue) vivían en un hermoso chalet ubicado en Parque Chacabuco. Luego María (Leal) llegó a la casa para cuidar de ella y de las chicas. En ese hogar se desarrollaban la mayoría de las escenas de Gande Pá!, la ficción que se emitió entre 1991 y 1994 por Telefe.

A tres décadas de la exitosa novela que llegó a superar los 60 puntos de rating, desde la cuenta de Twitter Resiste un archivo compartieron imágenes actuales de la casa de ladrillos, de dos pisos, con estacionamiento y altillo. Para alegría de los fanáticos el inmueble está muy bien mantenido y sin demasiados cambios, solo se observa que le pusieron rejas.

“En 30 años crecieron las plantas y la inseguridad”, escribieron en las redes junto con la foto comparativa de la casa de la calle Riglos al 1200.

Resiste un archivo compartió imágenes del antes y el después de la casa de Grande Pá!

En 1991 los autores Giustozzi, Gustavo Brrios y Ricardo Rodríguez comenzaron a trabar en los libros que había llevado Quique Estevanez y que el canal compró. “Nos dieron a leer los libros para hacer una adaptación libre. Agregamos al personaje de María y se tomó la idea base, después se rehízo, porque había una diferencia abismal entre los ‘80 y los ‘90 en cuanto a costumbres y formas de vida”, recordó el último de los guionistas mencionados en diálogo con Teleshow hace un tiempo.

La casa de Grande Pá! hoy (captura de Google Maps)

El candidato en ese momento para el papel principal era Guillermo Francella, aunque finalmente decidieron que el indicado sería Puig, a quien no fue fácil convencer: “Arturo no era un actor enraizado con la comedia, era galán, más dramático y era una apuesta. Y fue una muy buena apuesta porque le dio una cosa de mucha humanidad al personaje que entró en la gente”, dijo el autor que también escribió novelas como Luna Salvaje, Yago pasió morena, Mi cuñado y Son de Fierro.

Al ser consultado sobre la elección de Maria Leal, lo primero que atinó a decir el autor y Secretario del Consejo de Profesionales de la Tv de Argentores es que “fue una pegada total”. Es que así como es imposible imaginar a otra figura que no sea Puig en el rol de Don Arturo, ¿qué actriz hubiera interpretado mejor a la chica que cuidaba a las nenas que Leal? “Era un personaje querible que empatizó mucho con la gente y fue fundamental en la historia”.

Para la segunda temporada los autores incorporaron a su equipo a Patricia Maldonado (Chiquititas, Rebelde Way, Luna Salvaje). “Era una especie de consultora. Tenía que buscar historias que tuvieran que ver con las cosas que le pasaban a las chicas de las edades de las protagonistas. Investigando en distintas zonas encontró que las chicas que viajaban al exterior traían la idea del pijama party. A nosotros nos encantó la idea de que a Arturo las chicas la enloquecieran trayéndole veinte amigas a la casa en un cumpleaños”, dijo e hizo una especie de mea culpa entre risas: “La culpa del pijama party para los padres es de Grande Pá!”.

De inmediato la novela fue un boom y las altas mediciones no solo se reflejaban en las planillas, sino que se sentían también en la calle. “Ibas a un restaurante y en otra mesa hablaban de la novela. Iba a un cumpleaños y no me conocía nadie, si le contaba a alguien que era autor de Grande Pá! a los cinco minutos tenía gente alrededor preguntándome. No se podían grabar escenas de exteriores por lo que se generaba en la calle”, había dicho Rodríguez 30 años después aún sorprendido.

Pasó el tiempo y las chancles, María, Don Arturo, la perra Rita y hasta la casa, -aún intacta y resistiendo en una ciudad que se llena de edificios- quedaron en el corazón de los argentinos.

