Otro ex participante de Gran Hermano contó su experiencia en el casting: “Me ofrecieron 450 pesos por sexo”

Las diez temporadas de Gran Hermano tuvieron una gran audiencia y se convirtió en uno de los realities más famosos de la televisión abierta. La edición realizada en 2011 consagró como ganador a Cristian U, y una década más tarde salen a la luz detalles desconocidos, contados por los propios participantes. A pocos días del testimonio de Pamela Bevilacqua, se sumó otro ex GH con una experiencia similar el día del casting. Emanuel Di Giogia aseguró que le hicieron una propuesta indecente para ingresar al programa y recordó su reacción.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live contó que comparte un grupo de WhatsApp con los participantes de esa temporada -a excepción del ganador- y explicó que a raíz de las declaraciones de su ex compañera, muchos reconocieron haber vivido situaciones similares. “Me generó impotencia y tristeza porque tenés que manejarte de esa manera para poder entrar, a mi me pasó algo parecidísimo”, comentó. En este sentido, confesó que hizo una cola larguísima para inscribirse y cuando llegó su turno le dijeron que ya no aceptaban más personas, así que le mintió al guardia de seguridad para que lo dejaran pasar.

“Yo soy de San Martín, pero le dije que venía de la provincia de Mendoza, que me había confundido el colectivo y por eso llegué casi último; imaginate que era un viernes y el miércoles ya arrancaba Gran Hermano”, reveló. Después hizo hincapié en lo que ocurrió después de llenar el formulario: “Te hacían meterte a los estudios de Telefe y una persona me hizo una entrevista previa, de repente veo que entraban y salían, así que entré a una oficina y me quedé varios minutos, donde una psicóloga y sexóloga vio algo en mí”.

“Me preguntó si estaba en pareja, si ella también participaba, porque te digo la verdad, buscaban que haya sexo y roce. Me acuerdo que ella en esa oficina empezó a buscar por todos lados y sacó plata de todos lados, me dijo que tenía 450 pesos, que en ese momento era una fortuna”, recordó. Y agregó: “Sacó la plata y la puso encima del escritorio y me preguntó: ´Con esta plata, ¿qué me hacés vos?´, no sé, como tratándome de taxi boy”.

“Me paré, agarré la plata tipo bollito, le dije que se pare, le puse la plata en el bolsillo y le dije: ‘El primero era gratis’. Por más que yo no iba a hacer nada, y tenía a mi pareja en ese momento, que es la misma hasta hoy en día, pero sentí que me estaban probando, como un juego”, sostuvo. Al ver su actitud, contó que la psicóloga lo tomó de la mano y lo llevó a otro lugar, donde lo esperaban diez productores: “Estaba reunidos todos y uno de ellos me pinchaba todo el tiempo diciéndome cosas como que no le caía bien, y la verdad tenés que estar preparado de la cabeza para todo eso”.

Impactado, el periodista le repreguntó si le habían ofrecido esa cantidad de dinero para tener relaciones sexuales, y el ex participante lo confirmó. “Sí, fue así, pero lo mío siento que fue un juego que se hizo a ver si agarraba viaje y yo le redoblé la apuesta, en cambio si me pongo en lugar de una mujer que le hagan una proposición así, ya deja de ser un juego y roza el acoso”, sentenció.

En una charla con Etchegoyen, la ex Gran Hermano lanzó una fuerte acusación: “Hay mujeres que sí lo hacen, tener que ser buena onda cuando sabés que te están tocando de más y por la posibilidad de conseguir algo a través de eso; a mí puntualmente nunca me pasó nada, pero si hablaba con mujeres que no habían entrado a la casa por acostarse con alguien, he sabido de chicas que hasta han accedido porque pedían sexo en el casting”.

“Se comentaba como ´boluda no sabés lo que me pasó, a vos te llamaron para esto y te dijeron lo que hay que hacer´, y escuchabas a algunas que decían que no se iban a rebajar a eso”, manifestó Pamela Bevilacqua, y explicó que ese fue uno de los motivos por los que se alejó de los medios y se dedicó al mundo de bienes raíces.

