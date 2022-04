La filosa teoría sobre el mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi: “Sabe que se va a separar de Wanda”

Ángel de Brito contó que habló con una persona del entorno de la actriz y lanzó una llamativa teoría

El martes por la noche resurgió el escándalo que en las redes bautizaron como WandaGate, cuando Yanina Latorre contó en LAM (América) que Eugenia La China Suárez había vuelto a escribirle a Mauro Icardi a través de lnstagram. Al día siguiente la propia Wanda Nara confirmó la información y esto despertó nuevos rumores de crisis matrimonial con el delantero del PSG. Sin embargo, Ángel de Brito dio un paso más allá y lanzó una filosa teoría sobre los motivos detrás del acercamiento virtual de la ex Casi Ángeles.

El conflicto parece no tener fin, y la propia empresaria le confesó al conductor que está “harta” de la situación. Luego Yanina tomó la palabra nuevamente para aclarar que la fuente que le brindó la versión esta vez no fue Wanda: “Tengo data parecida a la que dijeron los chicos de Socios del espectáculo pero con algunos cambios, porque hay una crisis muy profunda en el matrimonio de Wanda y Mauro”.

Cuando De Brito le preguntó si hay posibilidades de ruptura, la panelista no dudó en afirmar que están sumidos en una lista interminable de reclamos que no parece llegar a buen puerto. “Yo creo que se van a terminar separando porque esto lo enojó muchísimo a Mauro porque, sumado a todo lo que viene pasando, él entiende que la que filtró todo esto fue Wanda para ir con todo contra la China porque está como obsesionada con ella”, aseguró.

Nueva información sobre el WandaGate reavivó el escandaloso triángulo amoroso entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara

“Le va a salir el tiro por la culata porque están en crisis, creo que Wanda se equivoca en este caso en el enfoque porque está todo el día buscando data para hundirla, entonces son dos mujeres obsesionadas; y mirá que la banqué todo el año pasado, pero la China es culpable y hay un marido culpable también”, sostuvo Latorre. En este sentido, el conductor sumó otra información que dejó sin palabras a las angelitas: “Alguien me preguntó hoy: ‘¿Cómo es que todavía le escribe la China?’ y alguien que la conoce me dijo: ‘La China sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que se van a terminar separando y sabe que se va a quedar con Mauro Icardi”.

Tras un breve silencio, Yanina coincidió con Ángel y no descartó que aquella teoría se convierta en un escenario posible a futuro. Cabe recordar que en las últimas horas Luli Fernández desarrolló aún más la información en Socios del Espectáculo (El Trece) y contó la estrategia que usó la actriz para acercarse al futbolista, que la tenía bloqueada en Instagram. “Te envío la captura del mensaje que dice ‘¿Hola?’ que le habría escrito la China Suárez, a través de un íntimo amigo de ella, para acercarse nuevamente a Mauro Icardi”, anticipó la panelista.

La China Suárez volvió a contactar a Mauro Icardi y Wanda Nara explotó

“No es que Wanda le encuentra el mensaje, sino que Mauro se lo envía y le sugiere que ese ´hola´ es de la China, porque en otra oportunidad la actriz habría hecho lo mismo desde el teléfono de Juanma, su amigo y peluquero. Como ahora está bloqueado también el peluquero, tiene que ir a otro”, detalló sobre Juan Manuel Cativa, estilista y confidente de Suárez. Además aclaró que no fue el jugador el que bloqueó a este nuevo contacto, sino que desde ese número lo bloquearon a él cuando tomaron conocimiento de que Wanda ya estaba anoticiada.

Luego revelaron la identidad del dueño del celular desde el que se escribió el mensaje para Icardi: “Le dicen Mancha La Torre, es íntimo amigo de la China, y es desde el teléfono del cual Mauro Icardi recibe este ´hola´ y varias llamadas que Mauro no responde y hace capturas que le envía a Wanda”. Mientras tanto, recién llegada a París, la empresaria admitió que el rumor era cierto: “Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días mientras yo estaba en Buenos Aires; ahora que llegué vi todo. Pero ya se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta, ya los bloqueó de todos lados”.

La panelista le preguntó a Wanda por qué pensaba que la China estaría intentando contactarse otra vez con Icardi, y la respuesta fue categórica. “No le importa nada. Lastimó a muchas familias”, aseguró. “Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”, concluyó. En el ciclo de El Trece, aseguraron que las palabras de la empresaria refieren a Eugenia Tobal, quien perdió un embarazo de Nicolás Cabré tiempo antes de que el actor comenzara su relación con la ex Casi Ángeles.

