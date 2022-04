Juana Repetto publicó fotos en la playa con un mensaje contundente: “Basta de esconder la celulitis”

Juana Repetto y sus dos hijos (Fotos: @juanarepettook)

Juana Repetto se fue de vacaciones junto a su familia y compartió algunas postales en sus redes sociales. El primer destino elegido fue Miami, en donde estuvieron en un departamento, alquilaron un auto para recorrer y disfrutaron de la playa, y luego viajaron a la Riviera Maya, en México, en donde se encuentran por estos días hospedados en un exclusivo hotel all inclusive. Allí aprovechan las instalaciones del establecimiento y también del mar y el sol.

La actriz viajó con su marido, Sebastián Graviotto, y sus dos hijos, Toribio y Belisario. Primero desde los Estados Unidos, y luego desde México, fueron publicando fotos de sus días de vacaciones. Por caso, ella comentó a sus seguidores de las redes sociales que aprovechó el receso escolar por Semana Santa para que su hijo mayor no faltase tanto tiempo a clases. Lo hizo en respuesta a una crítica que recibió de una seguidora.

“Me acuerdo cuando Juana estaba preocupadísima porque su hijo más grande no podía ir al colegio por la pandemia... Y ahora maneja al tema llevándoselo de viaje en plena época de clases”, escribió la usuaria.

Las divertidas vacaciones familiares de Juana Repetto

A Repetto no le gustó ese mensaje y quiso responderle públicamente sobre el mismo posteo, en donde había mostrado fotos de sus días en la playa con sus hijos: “Agarramos Semana Santa para que falte sólo unos días. De todos modos, nada tiene que ver que le quiten la educación a un niño con decidir faltar cinco días”, fue lo primero que aclaró la actriz. Y siguió: “Y sí, a Toro se la quitaban porque por Zoom no aprendía un carajo y era un martirio emocionalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra, amora”.

Dejando dicha polémica atrás, la actriz continuó interactuando con sus más de un millón y medio de seguidores y publicó más fotos junto a sus hijos en la playa. “Una con mis bebulos en el mar”, escribió Juana e hizo hincapié en “un tema aparte”: los trajes de baño que eligió para utilizar durante sus vacaciones. “Son lo más sentador del mundo. Vos creéme, comodidad en todos sus aspectos. Me agarran bien las tetux y el culote tiro alto. Camino de ida”, aseguró la actriz en la que llevaba puesto uno de dos piezas.

En tanto, sobre las fotos que publicó, agregó: “Sin filtro, sin editar, con mis jamonardis al viento, con mi piel como la tengo. Basta de esconder la celulitis y demás. Al menos para mí”. Y sumó el emoji de un brazo mostrando el bíceps, destacando el símbolo de la fuerza, y también el de unas palmas levantadas.

La foto que acompañó Juana Repetto con el posteo

Otra de las fotos con las que Juana Repetto acompañó su posteo

También posteó otras fotos, ya desde la Riviera Maya. “Hola, amores de mi vida”, escribió junto a las imágenes en las que posó con Toribio y Belisario sobre la orilla del mar. “Hola, amor de mi vida”, le dijo a su esposo, a quien retrató junto a su bebé. “Hola, México”, concluyó y mencionó el hotel en el que están hospedados estos días disfrutando de todas las instalaciones.

Allí, mostró que la vista de su habitación es hacia una de las piletas del complejo, y también que entre la variedad de alimentos hay frutas y verduras para que coman sus hijos.

Sebastián Graviotto y Belisario (Fotos: @juanarepettook)

