El Hotel de los Famosos: el participante que no superó la prueba de fuerza y está nominado junto a Rodrigo Noya

Mientras el staff se dedica a los preparativos de la boda entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos, el nivel de nerviosismo aumentó drásticamente cuando tuvieron que definir quiénes irían al temido desafío de la H. Como cada semana, Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis presentaron las reglas de la prueba física y una vez más la estrategia resultó clave para sacar ventaja. Una mala maniobra definió a los duelistas, y ambos se sorprendieron al descubrir que tendrán que competir, porque hasta el momento habían entablado una amistad.

El lunes Rodrigo Noya ya había sido nominado por el voto de sus compañeros frente a frente, pero todavía restaba conocer a su rival. En esta ocasión el reto consistió en sostenerse con una cuerda desde el borde de una estructura de madera en una posición levemente inclinada que cada vez implicaba más contrapeso. Quien no pudiera aguantar, se soltaría y caería a una pileta de barro, además de perder la posibilidad de obtener el deseado beneficio de convertirse en huésped.

Silvina Luna, Majo Martino, Imanol Rodríguez, Pato Galván, Sabrina Carvallo, y Walter Queijeiro intentaron resistir en el duelo de nominación

A su vez, el que abandonara primero sería el nominado, por lo que era primordial esperar a que alguien desistiera para asegurarse la continuidad en el reality de El Trece. Los trabajadores de esta semana asumieron sus posiciones y trataron de resistir lo más que pudieran: Silvina Luna, Majo Martino, Imanol Rodríguez, Pato Galván, Sabrina Carballo, y Walter Queijeiro. Mientras tanto, Noya los miraba atentos para descubrir a quién debería enfrentar, teniendo en cuenta que días atrás venció a Nicolás Maiques y logró resguardar su lugar en la competencia.

Tras algunos minutos de iniciar el desafío, Galván cayó, sin poder creer que se había convertido en el contrincante de el ex Agrandadytos. Cuando la conductora le preguntó qué había pasado, se sinceró: “Tuve un problema con el guante, se me patinaba mucho la mano y me distraía, entonces cuando pasamos al segundo nudo opté por sacármelo y ahí me resbalé”. Sorprendido por el descelance de la prueba, admitió: “Cuando hay que compartir con todos, hay que compartir, y cuando hay que competir, se compite, y hoy más que nunca es con uno mismo, así que habrá que ir a la ‘H’ con Rodri”.

Pato Galván es el nuevo nominado de El hotel de los famosos y el lunes se enfrentará a Rodrigo Noya

Noya, por su parte, recalcó que tiene un buen vínculo con el conductor, y aunque estuvo a punto de irse del reality, aseguró que dará su mejor esfuerzo para continuar en el programa. “Me da un poco de alegría porque sé que vamos a estar cómodos, nos llevamos increíble y nos vamos a dar fuerzas juntos”, sostuvo. Otra de las que recuperó la felicidad fue Martino, ya que fue la última en soltarse de la cuerda y adquirió la posibilidad de regresar con los huéspedes, luego de una larga racha donde no alcanzaba el objetivo.

“Estuve tres semanas y media como staff, y de ese tiempo solo tres días fui huésped, así que necesitaba cambiar esta seguidilla realmente. Encima de tanto que me cansé fui elegida la peor staff de la semana la vez pasada, y eso me jugó más en contra. Me voy feliz a disfrutar del hotel”, confesó Majo. Del otro lado la esperaban Alex Caniggia, Matilda Blanco, Lissa Vera, Melody Luz, y Martín Salwe, quienes la recibieron con los brazos abiertos, contentos por su reincorporación después de tantos días cumpliendo con las tareas de limpieza y asistencia.

