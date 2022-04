Debutó en Chiquititas cuando todavía no sabía leer, de grande se volcó a la política y ahora vuelve a la actuación: Carlos Pedevilla

Carlos Pedevilla, cuando tenía cinco años

Una foto suya sobre un caballo blanco bastó para que Carlos Pedevilla cuando tenía cinco años quedara seleccionado para hacer un casting entre otros 50 niños para hacer el personaje del amigo de Guido Kaczka en Clave de Sol. Por ese entonces, había sido su hermana Lorena quien, con la autorización de su madre Edilma envió la fotografía por carta. Tiempo después, llamaron a su casa para avisarle que querían conocerlo y que necesitaban una prueba de cámara.

Sin embargo, no llegó a hacer el casting: cuando su madre lo llevó, un productor lo eligió apenas lo vio, sin siquiera escucharlo hablar. “Lo quiero a él”, dijo y lo señaló. “Era gordito, cachetón y tenía pecas. Mi cara llamaba mucho la atención”, asegura en diálogo con Teleshow el actor que hoy tiene 40 años.

Carlos Pedevilla

Su debut fue como parte del elenco de la novela de la que surgieron grandes actores como Leonardo Sbaraglia, Cecilia Dopazo, Pablo Rago, Emiliano Kaczka, que hoy está alejado de la actuación. Por ese entonces, Carlos todavía no sabía leer y el rol de su madre fue clave: ella le leía el guion y él repetía cada una de las frases que debía decir en la ficción. “Lloraba cuando no me salía. Era autoexigente desde chiquito. Quería que me saliera como tenía que ser”, recuerda quien aprendió a leer tiempo después.

Así comenzó la carrera temprana de Carlos como actor, quien siguió trabajando en otros proyectos como El árbol azul, Alta comedia, Corazón de Tiza -con Flavia Palmiero-, El club de los baby sitters -con Nicolás Cabré, Facundo Espinosa, Regalo de cielo, y Chiquititas, con la recordada y querida Romina Yan.

Carlos Pedevilla junto a Agustina Cherri (Mili, en "Chiquititas")

Carlos Pedevilla con Romina Yan, quien interpretaba a Belén Fraga

Carlos Pedevilla junto a Georgina Mollo, compañera de Chiquititas

Cris Morena y Carlos Pedevilla

Carlos Pedevilla (Coco) junto a Ezequiel Castaño (Mosca) y Guillermo Santa Cruz (Guille)

El elenco de Chiquititas '97

Carlos Pedevilla empezó a trabajar de chiquito y siguió durante su adolescencia. El último proyecto televisivo en el que trabajó fue Trillizos, dijo la partera, con Guillermo Francella y Laura Novoa. De aquella ficción, recuerda la alegría de poder compartir elenco con su “ídolo de toda la vida”, por el protagonista con quien se reencontró años después, en 2017, también delante de cámara cuando fue seleccionado para ser parte del comercial de una reconocida cerveza.

A los 18 años, luego de haber sido parte de la novela de Telefe, el actor debió tomar una decisión trascendental para su futuro. “Tenía que elegir si seguía por el lado de la televisión o empezaba a trabajar de otra cosa”, recuerda quien terminó optando por tomar un puesto administrativo en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Vicente López, en donde trabaja desde hace 22 años.

Con sus nuevas tareas, se fue alejando de la actuación y no tenía intenciones de retomar la actividad artística. “La vida va cambiando mucho. Tenía responsabilidades, cosas que pagar. Vivía con mis padres y ayudaba económicamente en mi casa”, reflexiona quien también tuvo una carrera política: militó durante 15 años en la Unión Cívica Radical (UCR).

Carlos Pedevilla en la actualidad

En tanto, nunca abandonó a aquel actor que debutó a los cinco años. Y tampoco su amor por el arte. En 2012 un amigo lo convocó para hacer un programa de radio que duró siete temporadas ininterrumpidas hasta que debió dejar “por cuestiones personales”. Durante ese tiempo estuvo del otro lado del micrófono: era él quien hacía las entrevistas y no el protagonista, como estaba acostumbrado a serlo. “Las primeras notas estaba un poco duro, no voy a decir que no”.

Y en 2017 volvió a la actuación: hizo la obra teatral La tía de Carlos, en cuya primera temporada interpretó al sobrino, y en la segunda, al año siguiente, fue el mucamo. Luego tenía otro proyecto en mente, pero la pandemia del coronavirus primero lo obligó a ponerlo en pausa y luego a tener que dejarlo de lado.

Carlos Pedevilla tenía 16 años cuando estuvo en "Chiquititas"

“Fue una pandemia muy dura, muy fea”, recuerda el actor que en octubre 2020 sufrió la muerte de su madre Edilma. Más tarde, buscó refugiarse en su trabajo y encontró la manera virtual de seguir en contacto con su público: se reinventó haciendo entrevistas a través de su cuenta de Instagram.

El boom de las redes sociales hizo que se reencontrara con compañeros del ambiente artístico y también que conociera a nuevos colegas. Así lo contactó Daniela Alberti, una actriz y escritora fanática de Chiquititas y de Romina Yan. Le dijo que quería hacer una obra y le preguntó qué tipo de trama le gustaría actuar a él. “A mí me gustan las comedias”, le respondió Pedevilla. “Voy a escribir una y vamos a trabajar juntos”, prometió ella.

Tres meses después, ya tenía el bosquejo de la obra, organizaron una reunión para conocerse en persona y le terminaron de dar forma a Celos de remate, que se presenta todos los sábados de abril en el Teatro Vitral.

"Celos de remate" se presenta todos los sábados de abril en el Teatro Vitral (Ariel Vázquez)

“Fue unas de las cosas más lindas en una pandemia tan triste”, destaca sobre el proyecto que protagoniza junto a Alberti y en el que comparte elenco con Walter Benítez, Selva Mangialavori, Florencia Acuña y Elizabeth Benitez.

Y volviendo a hablar de su madre, Carlos hace una especial salvedad a la hora de referirse a las denuncias públicas que hicieron algunos actores de Cebollitas sobre supuestos maltratos al elenco infantil por aquella época. “Yo nunca tuve ningún problema, siempre han tenido buen trato conmigo. Y si hubiera pasado algo, estaba mi mamá y ella tenía mucho carácter. Si hubiera visto algo, se hubiera metido”, enfatizó quien no fue parte de aquella ficción infanto-juvenil.

Carlos está casado hace 10 años con Laura, una profesora de Bellas Artes que solía verlo en los personajes que hizo en televisión, pero a quien conoció a través de personas en común: él trabajaba con el primo de ella, quien los presentó y comenzaron su historia de amor. Fruto de su relación, hace ocho años nació Santiago, quien también -ya a través de las plataformas- vio contenido de su padre como actor. “Vio toda la temporada ‘97 de Chiquititas y sabe que el papá estuvo en televisión, que hizo radio y que ahora hace teatro”.

Orgulloso por la carrera de su padre, el año pasado Santiago le comentó a su maestra de segundo grado que Carlos había trabajado en Chiquititas, y ella terminó contándole que lo conocía de aquella época, de verlo por televisión. “Es muy histriónico, es un personaje, a veces imita las publicidades”, dice Pedevilla sobre su hijo, a quien le gusta tocar el piano. “¿Si va a ser actor? Yo quiero que haga lo que él quiera y lo voy a acompañar”.

El elenco de "Celos de remate" sobre el escenario del Teatro Vitral (Ariel Vázquez)

