Momish Medina, la niñera de Noelia Marzol, Fabián Vena y Flor de la V, revela cómo es cuidar a los hijos de las celebridades

Momish Medina

“Amo mi a mi familia. Esta temporada en Carlos Paz soy la niñera de los famosos, gracias a Dios. Rodeada de personas maravillosas”.

Así se define Norma Medina en su Instagram, cuenta en la que lleva acumulados más de 10 mil seguidores, entre los que se destacan varias figuras del espectáculo. Es que, tal como ella anuncia en sus redes sociales, en Villa Carlos Paz se la conoce como “la niñera de los famosos”. Incluso, antes de que comience cada temporada teatral, los artistas suelen recomendarla entre sus colegas porque saben que es de confianza.

“Hija, a trabajar”, le dijo su madre a Momish -en esta nota contará cómo nació ese apodo-, cuando decidió abandonar sus estudios y la joven comenzó realizando tareas domésticas en casas particulares. También cocinaba -lo hace muy bien- y cuidaba a los hijos. A veces se organizaba según la necesidad de las familias y se desempeñaba en más de un hogar a la vez. En 2006 conoció a Flor de la V. “Dios la puso en mi camino”, dice en una entrevista exclusiva con Teleshow sobre la conductora que alquiló una casa en el barrio privado en el que estaba trabajando.

De inmediato, la actriz la contrató para que la ayudara con los quehaceres. “Ese fue mi primer trabajo grande”, destaca Norma, quien se ganó la confianza de la actriz y de su marido de inmediato. “Aprendí tanto con ella”, resalta y agrega que la actual conductora de Intrusos que fue la autora de su podo que mutó con el tiempo: Mo, Momi, hasta Momish. Hoy, todos la conocen así en Carlos Paz. Más que conforme con el desempeño que había realizado durante esos meses, al año siguiente, cuando volvió a hacer temporada, Flor la llamó para que volviera a trabajar con su familia. Más tarde, le dejó a cargo su tesoro más preciado: cuidar a sus hijos, los mellizos Isabella y Paul.

Trabajó para Flor de la V durante 10 temporadas. Y así, cada año, su teléfono era el primero en sonar cuando los famosos necesitaban una persona de confianza que estuviera a cargo de la limpieza de la casa, la comida y el cuidado de sus hijos.

Momish comenzó trabajando con Flor de la V

“Me contratan porque soy multifacética. Me conocen y saben que soy de confianza. Jamás toqué nada que no fuera mío. Soy feliz y agradecida con todos por cómo me tratan y lo que me brindan”, continúa quien también trabajó con El Polaco y Silvina Luna -cuando estaban en pareja-. Se encargaba de la casa y también cuidaba a Alma, la hija del cantante y Valeria Aquino.

Con el correr de los años, y de las temporadas teatrales, Fátima Florez, Fabián Vena y Paula Morales, René Bertrand también la contrataron para que trabajase en sus respectivas casas.

Momish Medina también cuidó a los hijos de Paula Morales y Fabián Vena

Momish junto a Silvina Luna

De todos los famosos con los que trabajó tiene varias anécdotas. Y lo que más le interesa destacar es el cariño que recibió año a año. “Ninguno me trató como una empleada, era como una integrante más de su familia”, dice quien ha ido como invitada a ver al teatro, y también ha tenido la posibilidad de llevar a sus familiares y de que ellos conozcan a los artistas. También la han presentado entre sus colegas y ha recorrido los pasillos de los distintos teatros de la plaza. En Villa Carlos Paz todos saben quién es Momish.

“Me han invitado a comer, a pasear”, agrega quien también ha disfrutado de los shows que dio El Polaco en distintas oportunidades.

Por su parte, Momish recuerda que Fabián Vena y su hijo eran fanáticos de sus milanesas, y es por eso que ambos han ido a comer a la casa de ella, que los recibió con el mismo cariño que cuando estuvo trabajando con ellos. Comieron y pasaron un buen rato con la familia Medina.

Momish también cuidó a Alma, la hija de El Polaco

En otra de las temporadas, Momish trabajó en la casa de René Bertrand

Momish trabajó en la casa de Fátima Florez

En esta última temporada, fue la niñera de Donatello, el hijo de Noelia Marzol. “El nene se me vuelve bailando cuarteto”, había bromeado la actriz en una entrevista con Teleshow haciendo referencia a la tonada cordobesa de Momish.

Y su confianza fue tal que cuando la bailarina programó unas vacaciones familiares, le preguntó si estaba dispuesta a viajar al exterior con ella, su madre y el bebé. Su marido, el futbolista Ramiro Arias, se quedó en el país ya que está jugando en el club Central Córdoba.

Momish no dudó en aceptar la propuesta de Noelia. Y lo hizo cargada de emoción: nunca había salido de su Córdoba natal. No había viajado en avión y tampoco tenía pasaporte. Así las cosas, realizó los trámites necesarios, hizo las valijas y voló con destino a México junto a Noelia, su madre y Doni. “Estoy muy agradecida por cómo es y se porta conmigo”, destaca sobre la actriz que en Villa Carlos Paz ha comprado carne en la carnicería de los Medina.

En la última temporada teatral, Noelia Marzol contrató a Momish para cuidar a su hijo Donatello

Durante su estadía en México, Momish disfrutó de la arena, el mar, la playa, las instalaciones del hotel all inclusive en el que se hospedaron y también, claro, cuidó a Donatello.

Desde hace 11 años que trabaja en una casa de familia de Córdoba durante el resto del año. “Me dan esos dos meses para irme y después vuelvo”, dice sobre sus compromisos laborales durante la temporada.

Con sus habilidades en la cocina, Momish sueña con abrir su propia rotisería o cocinar por encargue. Siempre está pensando en nuevos proyectos.

Noelia Marzol compartió en su Instagram una foto de Momish disfrutando de sus días en México

Está en pareja hace dos años y se describe como “familiera”. “Ellos son lo principal y lo que más amo”, resalta quien disfruta de cada visita a su madre y sobrinos: “Siempre estuve rodeada de niños, me encantan, son tan angelicales”.

Antes de despedirse, Momish agrega un detalle que quienes la conocen ya lo saben: es alegre, y le gusta destacar eso de su personalidad. “Si tengo que jugar al fútbol con los niños, lo hago. Si tengo que bailar, lo hago. Si tengo que embarrarme, lo hago”. Siempre está con buena predisposición, y gracias a eso, y muchas otras virtudes, trabajo no le falta.

