Facundo Espinosa, la sorpresa de El Marginal 4: cómo fue su regreso a la televisión y qué hace cuando no trabaja como actor

“Hola, ¿cómo estás? Queremos que te incorpores a El Marginal”, escuchó Facundo Espinosa del otro lado del teléfono. La propuesta había sido clara: la intención de Underground era que el actor fuera parte de la nueva temporada, cuyas grabaciones debían llevarse a cabo durante el 2020 pero que terminaron siendo en el 2021, demoradas por la pandemia del coronavirus.

Por ese entonces, el actor estaba “disfrutando de su familia”, junto a su esposa y sus hijas de 11 y 5 años. Lo último que había hecho en televisión había sido en Mi hermano es un clon, la ficción que protagonizó Nicolás Cabré por El Trece en 2018. Y cuando se comunicaron desde Underground, Facundo no lo dudó: trabajó para la productora en varias ficciones y, asegura, conoce a muchos de sus empleados hace más de 20 años. Era reencontrarse con viejos amigos. Y encima, trabajar de lo que más le apasiona.

¿Y cuál fue su reacción ante la convocatoria? “Primero decís que sí, y después te fijás qué tenés que hacer. La lógica indica eso. La serie es un éxito, está súper instalada. Es un regalo que hayan querido que sea parte”, considera el actor en diálogo con Teleshow y aclara que, de todas formas, cuando aceptó ya sabía cuál sería su personaje. Cuando lo crearon pensaron en él directamente para interpretarlo: Enzo, uno de los hijos y posible sucesor de Coco (Luis Luque), preso en el pabellón VIP de Puente Viejo.

Frío, reservado y rápido para los negocios. Así Facundo debía componer a su personaje, cuya naturalidad es la de vivir en la cárcel. “Al tener el vestuario, el guion, la historia, uno trata de ponerlo en actividad. Así que me mantuve dentro de eso, y de la vida de Enzo, para quien era normal estar ahí”, indica y destaca el “nivel de trabajo durante la filmación” y cómo recrearon la cárcel en una fábrica en desuso en el barrio de Boedo.

¿Cuál fue su reacción cuando llegó a su primera jornada de grabación? “Es un monstruo”, define sobre el equipo de producción que trabajó en la caracterización de las instalaciones, así como también en la creación de cada uno de los personajes.

Fueron casi tres meses de rodaje y cada jornada duró 8 horas. Allí, Facundo se puso en la piel de Enzo y trabajó a la par de sus compañeros. Utilizó el vestuario que le habían asignado, aprendió su letra y, cuenta que no debió agregarle mucho más a su personaje que ya estaba instalado. “Es un privilegio que me hayan invitado a ser parte, así que respeté lo que me habían planteado de mi personaje. No tenía demasiado para agregar”, continúa quien ya conocía la historia porque había visto las temporadas anteriores de El Marginal, ficción que en 2019 el diario New York Times reconoció como una de las mejores series internacionales de la década.

A diferencia de otros actores que han compartido experiencia con personas que han estado en una cárcel, Espinosa indica que no tuvo necesidad de hacerlo ya que en los 31 años que lleva trabajando como actor, ya ha interpretado personajes con características similares. Incluso ha trabajado dentro de cárceles. “Más o menos ya conocía el ámbito”, advierte sobre el desafío que le tocó. “He estado un mes grabando dentro de una cárcel, es un mundo muy triste, pero que no me asusta. Y acá sabíamos que era un decorado, estar adentro de otra cosa”, agrega quien debutó en la actuación cuando tenía 9 años: en Clave de Sol.

Facundo, de 41 años, estaba abocado a su familia cuando lo llamaron para ser parte de El Marginal 4, temporada que se filmó en conjunto con la quinta. “Disfrutando, con tranquilidad”, define quien este año realizó una participación especial en La 1-5/18 y quien en febrero comienza a trabajar en una nueva ficción.

“Hoy no vivo los trabajos como un quiebre decisivo. Cuando surge algo lo disfruto y me alegro porque justamente no deja de ser un trabajo”, señala quien charla y analiza la situación con su esposa para poder acomodar su rutina familiar. “Nos organizamos por los horarios de las nenas”, dice.

En 31 años de carrera, Facundo Espinosa trabajó en incontables ficciones, entre las que se destacan Campeones, Son de Fierro, Son amores y Los Roldán -solo por nombrar algunas-. “Ahora cambió mucho el trabajo, por eso, cuando surge algo es una alegría. Antes, hasta fines de los ‘90 y el 2000, la industria era una máquina que no paraba: uno estaba acostumbrado a que terminaba una tira y arrancaba otra. Después empezó a mutar. Y ese proceso fue durísimo para mucha gente”, señala quien en su momento se alejó de los medios: formó su propia banda de música, disfruta de tocar la guitarra, componer canciones. Además, hizo radio, y aprendió a mostrar su talento dentro de otras ramas del arte.

Por caso, la mayoría de los temas que lanzó Mariano Martínez como El Rey Sol Marquesi -su personaje de Son Amores- estuvieron a cargo de Fernando Monteleone, también encargado de los teclados y todas las canciones fueron escritas por el actor Facundo Espinosa, que en la tira de El Trece interpretaba a Coco.

Por estos días, mientras se prepara para su nuevo proyecto, que comienza en febrero, Facundo Espinosa disfruta del éxito de El Marginal 4, serie que se estrenó el miércoles pasado por Netflix y que ya se se encuentra entre las series más vistas de la plataforma. Así las cosas, el actor destaca de aquel trabajo, además de ser parte del éxito, el reencuentro con compañeros con los que trabajó a lo largo de su carrera como Luis Luque, con quien se reencontró después de mucho tiempo. Así como también le sucedió con personas que trabajan detrás de cámara, quienes “crecieron” a la par profesional y personalmente.

