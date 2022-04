Silvina Luna volvió a El Hotel de los Famosos luego de su internación: “Estoy aprendiendo a pedir ayuda”

Silvina Luna volvió a El Hotel de los Famosos luego de su problema de salud (El Trece)

El jueves pasado Silvina Luna abandonó de manera repentina El Hotel de los Famosos, el reality conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis por la pantalla de El Trece. Luego de participar durante dos semanas, se fue de la competencia por motivos de salud. Durante el fin de semana, la modelo utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y contar su evolución. Y esta noche, una semana después, volvió a la competencia, para alegría de sus compañeros que la recibieron a los abrazos.

Desde que se enfrentó a los desafíos físicos del programa, Silvina manifestó su dificultad para realizar los juegos y confesó que sintió falta de aire en más de una oportunidad. Las enfermeras del ciclo le tomaron la presión y el primer síntoma de alarma fue que tuvo un pico de tensión, lo que derivó en un análisis de sangre que dejó en claro que necesitaba atención médica. Así lo explicó ella detrás de cámaras: “Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen”, explicó en el programa.

Días después, la rosarina se manifestó en sus historias de Instagram. “Quería contarles que estoy mejor. Ya se está nivelando todo, me siento más fuerte, y descansé”, aseguró en un clip donde se grabó en modo selfie. “Quería agradecerles por todos los mensajes que me mandaron, que me súper motivaron y me dieron mucho amor”, agregó con gratitud hacia sus seguidores.

El momento en el que Silvina Luna tuvo que dejar El Hotel de los Famosos (El Trece)

Y en la apertura de este jueves, Silvina sorprendió al público y sobre todo a sus compañeros ingresando nuevamente al hotel, con energías renovadas y una sonrisa que la mostraba plena. El impacto fue doble, ya que todo ocurrió durante la mañana, cuando el staff y los huéspedes recién se levantaban. Lo primero que hizo, fue irrumpir en la cama de Alex Caniggia, que todavía estaba estaba remoloneando. “¡Mentira! ¿Volviste?”, se sorprendió el Emperador sin saber si estaba soñando.

El alboroto hizo que el resto de los huéspedes se acerquen a ver qué pasaba. Así fueron llegando Pato Galván, Sabrina Carballo, Chanchi Estévez, todos con la misma reacción de alegría, entre abrazos y gritos de júbilo. “Me fui de acá al hospital, y del hospital acá. Sin escalas, no pasé por casa”, contó la modelo y detalló cómo pasó su internación. “Estuve 5 días en cama, de a poquito estoy moviendo el cuerpo, volviendo a la normalidad de mi día a día. Voy a volver con otros cuidados, que por ahí las primeras semanas por la emoción los pasé de largo”, reconoció con autocritica.

Las palabras de Silvina para tranquilizar a sus seguidores en las redes sociales (Instagram)

Con respecto a este punto, la modelo explicó donde tenía que empezar a prestar atención: “Tiene que ver con más hidratación, comer sin sal, alinearme más con las comidas, regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol, varias cositas”, enumeró. Por último, dijo estar “con mucha energía. Me cambiaron la medicación, me van a ver hinchadita unos días”, advirtió con una sonrisa y se fue a saludar al resto de sus compañeros.

Más tarde, Pampita reunió a todos los participantes para comentarles las novedades del día y darle la bienvenida formal a la rosarina, que otra vez se mostró muy agradecida. “Soy una persona solitaria y estoy aprendiendo a que es re lindo abrirse y compartir. Necesito pedir ayuda y es algo que estoy aprendiendo acá”. Respecto a su salud, explicó que “este tratamiento es de por vida, pero no quiero estar en mi casa encerrada. La vida continúa y con estos cuidados puedo seguir viviendo y disfrutando. Siempre voy a elegir el amor y la esperanza y no quedarme en un lugar de víctima “, contó durante la reunión, en la que la conductora contó que la ex Gran Hermano mantenía su lugar entre los huéspedes a salvo de cualquier eliminación. Un motivo de tranquilidad para retomar el ritmo de competencia.

