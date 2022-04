Noelia Marzol le respondió a quienes la critican por besar a su bebé en la boca: “Patológicamente felices”

Noelia Marzol le respondió a quienes la criticas por besar en la boca a su hijo

No existe un manual para ser mamá. Sin embargo, en las redes sociales hay muchos usuarios que se sienten con derecho a señalar las conductas supuestamente “desacertadas” de las madres famosas. Algo así le pasó a Noelia Marzol, quien suele compartir en su cuenta de Instagram muchas fotos y videos junto a su hijo de diez meses, Donatello. Y, cansada de las críticas, decidió responder a esos comentarios de la manera más tierna.

“Mimosón de mamá. Necesito que seas así de mimoso hasta que tenga 70 años”, escribió la bailarina junto a una grabación en la que se la ve acariciando el rostro del pequeño, fruto de su relación con Ramiro Arias. Y de fondo se escucha cómo le dice: “Te amo”. Enseguida, Noelia compartió otro video en el que se la ve besando en los labios al chiquito, que se ríe a carcajadas junto a su mamá. Entonces escribió: “Y para todas las que me tratan de patológica porque beso a mi bebé en la boca, este video de mi bebé y yo patológicamente felices”.

Noelia Marzol y Ramiro Arias junto a Donatello (Instagram)

Hace unas semanas, la campeona de La Academia de ShowMatch también había sido el centro de los comentarios por llevar a su hijo de vacaciones al Caribe mexicano con una “correa” para niños. “La mejor adquisición de mi vida”, escribió Marzol junto a una imagen en la que se ve al niño gateando sujeto a una suerte de cable espiralado que unía su brazo con el de su mamá. Y aseguró que el viaje había sido “toda una odisea” porque su bebé era “hiperquinético”.

Acostumbrada a recibir críticas y mensajes de haters, la bailarina pensó que a sus seguidores no les gustaría el elemento que utilizó para viajar con su hijo y que se encontraría con mensajes repudiables, como ha sucedido en otras ocasiones en las que ella, como ha dicho más de una vez, elige no darle entidad ya que cría a su hijo como quiere y puede. Pero no fue el caso. “Jajaja. Amo que en vez de lluvia de críticas, recibí lluvia de ‘necesito esa correa’”, admitió Noelia. Y, a pedido de sus seguidores, contó en dónde realizó la compra.

Antes de emprender sus vacaciones, la bailarina había compartido en sus redes sociales fotos y videos de la previa al arribo a su destino. E hizo foco en lo activo que estuvo su hijo durante el vuelo. Y antes también. “Este niño no para. A veces juro que me desespera, pero trato de guardar la calma. Sin papá, pero muy bien acompañados”, escribió Noelia y publicó un video de su bebé en el que se lo ve en distintas circunstancias: durmiendo en sus brazos, jugando, comiendo y gateando por el pasillo del avión.

En enero pasado, la bailarina había dado una nota exclusiva con Teleshow en la que habló de la maternidad y allí aseguró que se volvió “más intuitiva” desde que nació Donatello. “Son pavadas como que cuando tiene que comer determinado alimento y no lo hace quizás se lo doy a probar de otra manera. Y eso tiene que ver con la intuición de cada una. Cada madre conoce a su hijo y sabe cómo hacer las cosas. Hay que relajar un poco y escuchar más la voz interior”, explicó por ese entonces.

