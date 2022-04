La recomendación de Thomas Fort a Martita y Felipe sobre trabajar en la fábrica: “Lo mejor es que estudien”

El sobrino de Ricardo Fort le hizo algunas recomendaciones a los hermanos mellizos, quienes cumplieron la mayoría de edad en febrero

En febrero Martita y Felipe Fort cumplieron 18 años, cuando habían pasado tan solo diez días de la trágica muerte de su tutor legal, Gustavo Martínez. Los mellizos alcanzaron la mayoría de edad y se abrió un abanico de posibilidades sobre su futuro. Cada uno tiene intereses distintos, y así lo han manifestado a través de las redes sociales. En las últimas horas Thomas Fort habló sobre la incorporación de sus primos a la fábrica de chocolates y les hizo algunas contudentes recomendaciones en base a su propia experiencia como parte de la empresa.

En diálogo con Mitre Live, el hijo de Jorge, el hermano mayor de Ricardo Fort, definió el rubro fabril como “hostil” para los flamantes mayores de edad. También coincidió en que se requiere cierta capacitación para trabajar en la industria chocolatera. “Todavía son muy chicos; yo les recomendaría que se dediquen a estudiar, que es lo mejor, y solo a estudiar”, expresó.

“Es una fábrica, es un lugar triste que se va a trabajar, y seguro que sería un desafío hacerse cargo de una empresa de un día para el otro; por eso si tienen la posibilidad de hacer un estudio de algo que les guste, en cualquier lugar del mundo que quieran, es lo mejor”, opinó. Incluso confesó que le hubiera gustado poder elegir algo similar, y de esa manera dejó entrever que siguió el mandato de la familia de asumir responsabilidades desde muy joven.

Marta y Felipe, los hijos mellizos de Ricardo Fort

“Ojalá puedan hacer un posgrado y prepararse, total pueden estar viendo y proponiendo cosas, se van a ir manejando como siempre y la de ellos -en referencia a su porción accionaria- siempre va a estar. No hace falta que estén ahí clavados”, explicó. Mientras tanto, los hijos de Ricardo tomaron rumbos diferentes en cuanto a su vocación: Martita apuesta por su costado artístico, toma clases de canto y graba algunos covers que todavía prefiere no compartir con sus seguidores; al tiempo que Felipe incursiona en el mundo de los bienes raíces.

Algunas semanas atrás el sobrino de El Comandante, había aclarado que tiene buena relación con sus primos, y aunque en un principio se sintió dolido por los posteos de Felipe tras la repentina muerte de Martínez, luego publicó un texto en sus historias para desmentir una pelea.“Nunca voy a estar en contra de Marta y Felipe. Ellos no son culpables. Queriendo cuidar la figura de Gustavo se callaron muchas cosas y eso los convierte en víctimas también, siendo menores había cosas que estaban en un hermetismo total que los ponían en riesgo a ellos”, sostuvo en aquel entonces.

Sin embargo, remarcó su postura sobre las personas del círculo íntimo de los mellizos: “No podría haber sido tutor de los chicos no contando con su plena capacidad, todo ese famoso entorno que dice Felipe que son espectaculares no son tan espectaculares. Con el correr de los días me fui enterando de cosas, hay que tratar que cada cosa esté en su lugar y no condenarlo a Gustavo porque era un buen tipo, mis primos son las víctimas”.

Cabe recordar que Thomas se dedica al mundo artístico desde hace varios años. En su perfil de Instagram se define como “cantautor polifacético”, e incursionó en los medios de comunicación con algunas apariciones televisivas en 2019. Estuvo presente en el estudio del Bailando 2019 cuando lo invitó Mimi, la novia de Luciano El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, y allí interpretó algunas de sus canciones frente a los espectadores.

