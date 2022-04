El grito de guerra de Juariu contra los famosos de Masterchef: “Vengo por ustedes y sus canjes”

El grito de guerra de Juariu en las semifinales de Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Último lunes de Masterchef Celebrity 3 (Telefe). La competencia culinaria entró en la recta final y esta es su semana definitiva. Para comenzar las semifinales, el jurado compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui le propuso a los cuatro participantes que quedan en pie, Denise Dumas, Tomás Fonzi, Vicky Juariu Braier y Mica Viciconte, que preparen seis muffins de dos sabores distintos.

Así, y después de la eliminación de María del Cerro ocurrida el domingo pasado, los concursantes pusieron manos a la obra para tratar de conquistar a los chefs y obtener un pasaje al balcón, con el fin de evitar la primera expulsión de la semana que ocurrirá el próximo martes.

En su habitual ronda por las cocinas de cada uno de los competidores, Santiago del Moro se detuvo frente a la de Juariu para iniciar el siguiente diálogo. “Vos eras muy fanática de Masterchef desde que arrancó”, le apuntó el conductor a la instagrammer. “¡Mal! Del Masterchef que no era de famosos, también”, respondió la tucumana. “Y ahora sos protagonista”, describió Santiago. “Y ahora soy protagonista y no lo puedo creer... ¡Soy semifinalista! ¿¿¿Qué???”, se sorprendió por su desempeño en la cocina la stalker profesional de los famosos en las redes sociales.

“¿Como está la cosa en Tucumán?”, quiso saber Del Moro respecto a la popularidad de Juariu en su provincia natal. “¡No lo pueden creer cada vez que paso de ronda!”, dijo ella. “Sos el nuevo orgullo tucumano”, exageró un poco el conductor. Y ella lo frenó: “No sé si el tucumano estará tan orgulloso de que esté yo representándolos”, dijo entre risas.

Sin embargo, dio un ejemplo de cómo la popularidad del programa sorprende en la provincia. “El otro día en Tucumán escucharon, por ejemplo, que pasé adelante y que Tomás me gritó: ‘¡Vamos, changa!’. Y estaban todos tipo: ‘Fonzi dijo changa’... Estaban enloquecidos”, contó Juariu. “Yo hago lo mejor que puedo, amo Tucumán”, agregó sobre sus raíces.

“Te felicito porque has llegado muy lejos”, la elogió el conductor. “¡Voy por todo!”, se auto arengó Juariu. Y Santiago la infló en el orgullo un poco más: “Y es momento de ir por todos ellos”, dijo señalando a sus compañeros, a los que ella tanto observa y analiza en las redes. “Voy por todos ellos... ¡Tomen, famosos! Vengo por ustedes y por sus canjes. Se acabó la joda”, vociferó como para darse coraje y a modo de “grito de guerra”, con la firme intención de superar la semifinal y pelear por el título de campeona.

Finalmente, la tucumana llegó ante el jurado con su presentación titulada “el jardín del muffin”. Por un lado, hizo una preparación de tomillo y limón, merengue italiano y almíbar de limón. Por el otro, hizo muffins con mora, vino tinto, ganache de chocolate, maní y menta. Ambas versiones fueron acompañadas por flores comestibles que sorprendieron a los chefs. Sin embargo, no obtuvo las mejores devoluciones.

Los muffins de Juariu en Masterchef

“Con ese relleno de vino me conquistaste, se siente muy bien el vino ahí. El otro, no tanto”, le dijo Donato. “Creo que tu cabeza va más rápido que tus manos, porque las dos ideas están muy bien. Me llamaste la atención con el merengue de tomillo y limón, que estaba muy rico. La idea del vino también está muy bien con las frutas rojas. Pero están mal ejecutadas las dos”, le dijo Martitegui.

Así las cosas, Juariu no alcanzó el balcón y deberá volver a cocinar este martes y se enfrentará a Denise Dumas y Tomás Fonzi en la eliminatoria. En tanto, Mica Viciconte fue la ganadora de la noche y los mirará competir desde arriba.

