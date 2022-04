Dani la Chepi contó que la tienen que operar nuevamente: los motivos

Dani la Chepi contó que será operada nuevamente

Daniela Viaggiamari, popularmente conocida como Dani la Chepi, está pasando por unos días difíciles. A dos semanas de haber sido operada de cálculos renales y tras la muerte de su papá, martes pasado, la comediante anunció que deberá pasar por el quirófano y admitió que aunque se trata de un intervención menor, tiene ciertos temores. Usó sus historias de Instagram para contárselo a sus seguidores con el humor que la caracteriza.

“Tengo miedo, no lo voy a carretear, siempre cuando te duermen, aunque sea unos minutos, a mi me da miedo, empiezo ‘¿y si no me despierto?’, ‘¿y si la nena?’, ‘¿y esto?’, ‘¿y lo otro?’ y con lo de viejo estoy sensibilizada”, luego, tras unos segundos seria bromeó: “Puede se que hoy desaparezca, o pase 3 chivos o me ponga a ahumar la casa o cante ‘Mesa que mas aplauda’, todo puede pasar”, dijo la ex conductora de El juego de la Oca.

La actriz fue intervenida hace dos semanas por cálculos renales ahora deberá pasar por el quirófano donde la dormirán unos segundos para extraerle el catéter por el que le quitaron las piedras. Luego, en sus historias hizo lo prometido: ahumó la casa, mostró canjes y bailó el tema prometido.

“Le sacan el catéter y podré volver a patinar conmigo”, cantó en otra historia Isa, la hija de la ex Masterchef Celebrity contenta mientras se preparaba el desayuno aunque de inmediato se encargó de aclarar que aunque patinen juntas, su mamá no estaba a su nivel.

“Hasta las 12 puedo comer, de 12 a 180 no puedo injerir nada y capaz hay días que no injiero nada en esos horarios, un horror no se hace eso peor viste que cuando te dicen que no podés hacer algo, más mas lo querés hacer”, agregó con ganas de acompañar a su hija en la comida.

Más tarde confesó: “Les dije que pasaba por muchos estados, hablé con mis hermanos y me dijeron ‘quien te dice que esos tres minutos en los que estás dormida no te cruces con papi y te tomes un vino’”.

Luego bromeó: “Más allá de mi papá, pensaba con quiénes me gustaría cruzarme esos minutos que para el cuerpo son como meses y la última vez me crucé con Alberto Fernández y con Larreta. Ahora me gustaría cruzarme con Papo y preguntarle qué siente cuando escucha la versión ‘Juntos a la par’ cantada por Cari Nara, la ex del papá de Wanda”.

El lunes la influencer había usado sus redes sociales para despedir a su papá, Alberto de 73 años. “Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que “pa’ atrá” sólo para tomar impulso. Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo. Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay 3 maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya’, vos siempre elegí la tuya Dani. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo”, escribió.

“Estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá, que hace nueve años como muchos saben tuvo un acv isquémico. Y bueno, se descompensó mucho y fuimos corriendo”, había contado la actriz a mediados de marzo.

