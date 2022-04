El Tucu López enfrentó en vivo a Guido Záffora por un comentario sobre la relación entre Luciano Castro y Flor Vigna

El Tucu López frenó a Guido Záffora por decir que Luciano Castro está celoso de Flor Vigna (Es por ahí - América)

Uno de los temas de día en el mundo del espectáculo fueron los dichos de Flor Vigna en una entrevista exclusiva con Teleshow. Allí, la bailarina y cantante de 27 años habló como pocas veces de su intimidad. “Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, señaló la bicampeona de Bailando por un sueño. En esa misma entrevista, destacó a Luciano Castro, su actual pareja: “La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”.

A partir de estas palabras, todas las miradas y las repercusiones giraron en torno a su ex, Nico Occhiato. Es que entre idas y vueltas, estuvieron juntos durante 7 años, en los que lograron hacerse un lugar en los medios y poder desarrollar sus respectivas carreras. Y días atrás, durante su visita al programa que conduce el propio Occhiato, había hablado del final de la relación: “Si siempre me la paso diciendo la verdad: que siempre fuiste un amor conmigo, que la pasamos increíble, que después nos hicimos amigos, dejamos de garch... y dijimos: ‘Hasta acá llegamos’”, relató en Nadie dice Nada (Luzu TV).

Flor Vigna durante su entrevista con Teleshow (Gastón Taylor)

En Es por ahí, el ciclo de América que conducen Julieta Prandi y el Tucu López, se hicieron eco de las repercusiones con un dato no menor. Es que el locutor es la actual pareja de Sabrina Rojas, la ex de Castro y madre de sus hijos, Esmeralda y Fausto. Desde que trascendieron ambas relaciones, tanto Luciano y Florencia como el Tucu y Sabrina se mostraron compartiendo diferentes actividades, inclusive con los niños, tanto en las redes sociales como en diferentes programas de televisión.

En la mesa, los conductores debatían el tema junto al resto del equipo, y el panelista Guido Záffora soltó una frase que trajo polémica: “Ellos facturan con su ex amor”, aseguró respecto a Vigna y Occhiato, generando otro foco de discusión. “¿Por qué no puede ser genuina?”, preguntó la cocinera Chantal Abad. “¿Vos te creés que Luciano Castro no es celoso?“, indagó el panelista mientras rompía unos papeles. “Pregunto esto porque van a trabajar juntos. ¿Vos te creés que es todo tan abierto, tan open mind?”. En ese momento, el Tucu tomó el lugar de voz autorizada y fue tajante con su definición.

La reacción de Nico Occhiato tras las declaraciones de Flor Vigna (Socios del espectáculo - El Trece)

“Yo que lo vivo pegado, que lo vivo es una pareja espectacular que está teniendo un momento maravilloso. Los veo felices a los dos y súper sano”, afirmó en relación a Vigna y Castro. “No dudo que es una pareja espectacular, que estén en su mejor momento, que estén haciendo el amor como quieren, pero seguro en la intimidad... porque vos no estás en la cama con ellos”, preguntó sobre la marcha, lo que provocó la intervención de Prandi.

“¡Es un montón! Porque estamos hablando de la ex de la actual”, señaló la conductora, y su compañero pidió la atención de todos tomando su teléfono celular: “Tengo un mensaje de Flor”, advirtió, pero en realidad se trataba de una broma que terminó en una carcajada colectiva. De fondo, y más oportuna que nunca, sonó “Felices los 4”, el tema de Maluma para que parece escrito para la ocasión.

¿Y que dijo Occhiato a todo esto? “Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga? No me afecta, está muy bien. Me pone contenta que esté contenta”, señaló en declaraciones al programa Socios del espectáculo (El Trece). Y para que no queden dudas, de sus palabras, aseguró que están viendo la posibilidad de volver a trabajar juntos porque mantienen una buena relación de amistad.

