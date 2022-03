L-Gante fue denunciado por agresión: la palabra de su abogado

L-Gante en Lollapalooza

Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, fue denunciado en las últimas horas por agresión. Según la denuncia, el intérprete de “Cumbia 420″ le habría pegado un culatazo a un joven de 17 años que se acercó a su casa para pedirle una foto.

Alejandro Cipolla, abogado del cantante, dijo a Teleshow que no comprenden el motivo de la denuncia ya que al momento en el que aseguran habría ocurrido el hecho, él no se encontraba en el mencionado domicilio: “No se sabe ni siquiera quién es ni qué pasó, es una ridiculez”.

El letrado aseguró además que iniciarán acciones contra la familia del menor que dijo haber sido agredido por “falsa denuncia, daños y perjuicios”. Además agregó que ni el papá de Jamaica ni su familia conocen a la presunta víctima.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de General Rodríguez, fiscalía en la que ya tenía Elián otra causa radicada. Según dijeron en Radio Municipal, de dicha localidad, el joven agredido se desvaneció en la plaza que queda cerca de la casa del músico y que la policía lo trasladó al hospital ya que la ambulancia no llegaba.

L-Gante ya se había presentado en la fiscalía en febrero por una causa similar (RS Fotos)

Contra él ya pesa una acusación por abuso de arma y amenazas. Por dicha causa, había sido citado a indagatoria en febrero y llegó a la sede judicial junto un séquito de 15 personas y una vez dentro del edificio judicial se negó a declarar.

Su novia, Tamara Báez también prefirió el silencio, a pesar de que está acusada por el mismo hecho pero imputada de lesiones leves. El cantante estuvo cerca de una hora frente a la fiscal. En ese tiempo, se le leyó la acusación y se le dio la posibilidad de defenderse pero sólo expresó su voluntad de no hablar.

El hecho investigado en ese momento se habría producido a principios de febrero cuando el artista fue avisado de que un vecino llamado Brian Aruchari habría querido ingresar a su casa para robarle. En teoría, según la versión que llegó a oídos de L-Gante, esta persona habría saltado techos con la intención de ingresar su casa. Se trata de la vivienda, en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, que Valenzuela está refaccionando y que en su fachada tiene escrito con azulejos vidriados la frase “cumbia 420″, la marca del estilo del popular cantante.

Por el hecho había sido allanado y la policía encontró un arma de juguete. “El arma de un nene”, había dicho Cipolla. Y el músico agregó: “Yo solo digo las cosas que pasan. Todos la pasan si vivís en un barrio, podés tener una discusión con un vecino. Podés ver armas, no digo que las tengas, pero están, andan en el mundo”. Y consultado sobre las versiones de que el músico había disparado, volvió a responder el abogado: “Eso es todo mentira, y mañana se va a dirimir”.

“Quieren lucrar conmigo. Hay gente que los está impulsando, porque quizás son oposiciones mías o de alguien más grande y confunden también. Pero como dije recién, el motivo y el por qué es porque el movimiento es grande y quieren ensuciar a un pibe. A mí me está yendo bien ahora pero yo me acuerdo cómo me costó, lo que es sumar cien pesitos por día. Pero que la cuenten como quieran, son gente que están accionando alrededor mío, queriéndome perjudicar”, había dicho el cantante en ese momento.

SEGUIR LEYENDO: