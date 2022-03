Tras agotar localidades en Miami y Nueva York, Luciano Pereyra anunció nuevos shows en el Luna Park

Luciano Pereyra

Luciano Pereyra, el popular cantante argentino, sumó nuevas presentaciones en el marco de su exitosa gira internacional De hoy en adelante, tras agotar localidades en sus dos conciertos en Miami y Nueva York, y ante la demanda constante de entradas.

El artista regresará al Luna Park para dar tres conciertos en septiembre y tres más en octubre, rompiendo el récord nacional de presentaciones de un tour en el mítico estadio, con 18 shows. Además, brindará recitales en las provincias de Córdoba, Rosario y Mendoza, así como en Montevideo (Uruguay) y Santiago (Chile).

Las nuevas fechas de su gira son: el 17 de mayo en el Teatro Cofidis Alcázar, en Madrid; el 19 de mayo en el Teatre L’Aliança del Poblenou, en Barcelona; el 16 de julio en el Lunario del Auditorio Nacional de México; el 9, 10 y 11 de septiembre en el Luna Park de Buenos Aires; el 16 y 17 de septiembre en el Quality Estadio de Córdoba; el 13, 14 y 15 de octubre en el Luna Park de Buenos Aires; el 22 de octubre en el Antel Arena de Montevideo; y el 28 y 29 de octubre en el Metropolitano de Rosario.

De esta manera, el músico reafirma su popularidad internacional que lo posiciona como una de las voces más destacadas de la música Latinoamericana. En febrero pasado, lanzó el tema “Quédate”, junto al cantante mexicano Alejandro Fernández. Es una de las canciones que formará parte del nuevo álbum de Luciano que será editado en el segundo semestre de este año.

La canción fue grabada y producida en Los Ángeles por Aureo Baqueiro, reconocido productor mexicano. El video de la misma fue filmado entre España y México bajo la dirección de Rodrigo Aroca para la productora Guayabo Films. Esta es la primera vez que Alejandro Fernández colabora con un artista argentino.

Cabe destacar que Luciano Pereyra es uno de los más grandes artistas populares contemporáneos de Latinoamérica. Con 20 años de exitosa trayectoria, editó 13 álbumes, vendió más de 1 millón de discos, acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y ha batido año tras año los récords de asistencia de público a sus conciertos. Nacido en Luján, ha desarrollado un estilo único que fusiona elementos del folclore sudamericano con ritmos pop y urbanos.

A lo largo de su carrera, en el 2000 se dio el gusto de interpretar el tema “Sólo le pido a Dios” frente al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, representando a Latinoamérica ante 2 millones de jóvenes. Y en el 2001 fue elegido también para cantar el himno nacional argentino durante el partido homenaje de despedida a Diego Maradona.

Mientras que en 2020 se unió al piano del músico chino Lang Lang para hacer una nueva versión de Me enamoré de ti. En una entrevista con Teleshow, había asegurado: “El día de mañana, cuando tenga nietos, les voy a contar que escribí una canción y que ese señor del piano es nada más y nada menos que Lang Lang, el mejor pianista del mundo. Eso me da mucha alegría. La música no deja de sorprenderme, de darme satisfacciones, de darme alegrías... Y, en este caso, de permitirme unir dos culturas tan distintas”.

