Noche emotiva en Masterchef Celebrity: Germán Martitegui recordó a su madre al borde de las lágrimas

La emoción de Germán Martitegui al hablar de su mamá en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

La tercera temporada de Masterchef Celebrity va llegando a su fin y por eso, los sentimientos están a flor de piel, especialmente en los participantes. Pero este lunes, los que más se sintieron conmovidos fueron los jurados, quienes presentaron una consigna muy movilizante para ellos. “El desafío de esta noche tiene que ver con esa receta, la que recordamos cada uno de nosotros, y que tiene que ver con el amor de nuestras madres. Hoy les vamos a pedir que repliquen nuestro plato preferido, el que nos preparaban nuestras mamás”, anunció Germán Martitegui.

En tanto, los chefs empezaron a mostrar cuáles eran esos platos. En el caso del dueño de Tegui, eran ñoquis de ricota, mientras que Damián Betular eligió la “torta Carmen”, una receta especial cuyo nombre homenajea a su madre, y Donato De Santis, “el polpetone de la señora María”. Fue en ese momento que comenzaron las emociones. El italiano, apenas mostró su plato, se arrodilló en el piso para rendirle tributo y no emitió palabra, pero se lo pudo ver muy conmovido. Fue el ex Bake Off el primero en expresarse: “Creo que es la persona que me escuchó, me acompañó, me educó y lo más importante que tengo. Esa es mi mamá”, dijo mientras Santiago del Moro señalaba una foto de ella.

Pero sin dudas, lo que más sorprendió fue la emoción de Martitegui, el jurado que suele mostrarse más reacio a la hora de sensibilizarse. “Esa es Ana”, dijo mostrando una imagen de ella. “Es la misma cara, igual, es Germán con pelito carré”, acotó entre risas el conductor. Y el chef dio paso a un emotivo discurso. “Es una luchadora, una mujer que se divorció en los 70, que era muy difícil criar un hijo sola. Trabajaba mucho, me cocinaba los domingos, y agradezco la libertad con la que me educaron y que tuve toda mi vida”, comentó casi al borde de las lágrimas.

Germán Martitegui, muy emocionado al hablar de su madre en Masterchef Celebrity

Por último, llegó el turno del italiano: “Les presento a María, clase 1930, hoy tiene 92 años. Una tremenda trabajadora, le cambió los pañales a más de 30 de nuestros primos. Una mamá increíble, cocinó de todo, nunca repitió un menú. Aprendió todo sola, analfabeta, pero me enseñó mucho más de lo que pude aprender en las escuelas y en la vida. Un farol y una tremenda cocinera”.

Por medio de un sorteo, se determinó quiénes harían cada plato: Mery Del Cerro y Juariu, prepararían el de Germán; Denise Dumas y Mica Viciconte el de Betular, y Malena Guinzburg y Tomás Fonzi, el de Donato. La tarea no era nada sencilla, porque los concursantes tenían que conectar con los recuerdos del jurado, pero el premio era muy preciado: tres de ellos podían llegar a obtener una estrellas.

Lo cierto es que, luego de que pusieran manos a la obra y se agoten los 60 minutos que tenían para preparar la receta, comenzaron las devoluciones. Finalmente, Martitegui determinó que la estrella de “los ñoquis de Ana” se la quede Juariu. Por su parte, De Santis aseguró que ni Tomás ni Malena lo conformaron con su performance y dejó vacante su estrella. Y finalmente, Damián le dio su premio a Mica, que logró su primera estrella en el certamen. En tanto, en los próximos días se definirán quiénes son los semifinalistas y muy pronto se conocerán los dos afortunados que lleguen a la final que se realizará el domingo 17 de abril.

