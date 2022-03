La irreconocible foto retro de Darío Barassi durante su infancia: “Si fuiste niño gordillo, te pasaba esto”

Darío Barassi (Gastón Taylor)

Cada tarde al frente de 100 argentinos dicen, Darío Barassi hace gala de su histrionismo y su capacidad de reírse de todo, fundamentalmente de él mismo. Así jugó a disfrazarse de Lali Espósito, de Fiona de Shrek, a conducir en pijama y con los atuendos más desopilantes. Manteniendo a rajatabla este código, el actor logró desarrollar un estilo propio, con guiños al humor negro y sostenido en el intercambio con los diferentes participantes y con su equipo de producción. “Me tiro mierda y te invito a sumarte”, señaló al respecto en una entrevista con Teleshow.

Con el mismo código, también es común que el conductor apele a su álbum privado de fotografías, tanto en su programa como en sus redes, para mostrar diferentes etapas de su vida. En esta oportunidad, el actor de Educando a Nina apeló a un recuerdo veraniego en su cuenta de Instagram. Entrando a la adolescencia, la imagen lo muestra a orillas del mar, con una paleta de paddle en su mano practicando uno de los deportes playeros por excelencia.

Pero Darío no reparó en el paisaje sino en su look, de buzo para hacer frente al fresco del atardecer y de pantalones cortos, algo levantados en la zona de la entrepierna. “Si fuiste niño gordillo te pasaba esto con los pantalones sí o sí. La cantidad de crema usada en esos jamones frotados”, señaló en referencia al roce de la piel generando paspaduras en la zona. Pero de inmediato, apeló a su estilo clásico para hacer referencia al concepto de la imagen: “Igual ojo. Deporte y facha”, cerró antes sus casi cuatro millones de seguidores de Instagram.

Darío Barassi en su regreso a 100 argentinos dicen (El Trece)

De inmediato, el conductor recibió miles de reacciones en likes y comentarios de algunos seguidores que se sentían identificados por sus palabras. “¡La de veces que me he paspado! Terminaba caminando como Maggie Simpson cuando le ponen su enterito de invierno que parece una estrella de mar”, escribió una seguidora. “Y a rogar que no se acumule arena entre esos pliegues... (Aguante el río)”, apuntó otro. “Tan real que duele”, sintetizó un tercero.

A principios de mes, Barassi regresó a su rol de conductor en 100 argentinos dicen luego de dos meses fuera de la pantalla. En ese lapso, viajó de vacaciones a México junto a su esposa Lucía y su hija Emilia, desde donde compartió algunos de los momentos más divertidos de su estadía en las playas aztecas. Al ver que no retornaba a su lugar en el programa, muchos conjeturaron en que había pasado todo ese tiempo sin trabajar. Y el conductor salió al cruce de sus versiones y explicó qué hizo durante los meses de enero y febrero.

Un niño Dario Barassi en la playa

“Obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh”, enfatizó Barassi al regresar a Buenos Aires, donde se abocó a las grabaciones de C.H.U.E.C.O, una nueva ficción para la plataforma Disney Plus: “Yo ya volví a laburar, ya arranqué, nada más que estoy con dos laburos”, añadió.

La sitcom en cuestión transcurre en Ciudad de México y cuenta la historia Juan Gustozzi (interpretado por Darío Barassi), un profesor de música viudo y padre de Delfina (Maryel Abrego), Martín (Santiago Torres) y Vicente (Pato Alvarado), a quienes cría con la ayuda de una ama de llaves llamada Amanda (Consuelo Duval). Juan hace grandes esfuerzos para pagar las cuentas, pero su suerte cambia radicalmente cuando recibe como herencia una cuantiosa fortuna que llega con una condición: hacerse cargo de C.H.U.E.C.O, la mascota chimpancé del fallecido tío que le dejó el dinero y que desatará el caos más divertido en su casa.





