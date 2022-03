Tamara Paganini contó de qué vive, a 21 años de Gran Hermano: “Según los haters soy millonaria”

La ex Gran Hermano explicó en qué trabaja y le dedicó su posteo a todos aquellos que la critican y creen que es "millonaria"

Pasaron 21 años desde el estreno de Gran Hermano, el reality show que revolucionó nuestro país y mantuvo en vilo a los espectadores, que con el tiempo se convirtieron en fanáticos de alguno de los posibles ganadores. Una de las participantes que vivió en carne propia la experiencia fue Tamara Pagani, apodada India, y en distintas entrevistas suele recordar el fenómeno en que se convirtió el programa y el gran salto a la fama. Dos décadas después mantiene un bajo perfil con algunas publicaciones en las redes sociales, y en las últimas horas compartió un video para explicar de qué vive, indignada por los rumores que circulan en el mundo virtual.

La subcampeona de la primera edición se cansó de leer teorías sobre su vida y grabó un clip para hacer algunas aclaraciones. “Según los haters soy millonaria, en mi cuenta de Tiktok se llenó de gente que no sé de dónde saca que soy mantenida, que tengo mucha plata”, comentó en el epígrafe de la publicación. Luego le habló directamente a sus 25.000 seguidores de Instagram y explicó a qué se dedica hace ocho años.

“Estoy trabajando en la parte de fidelización de pacientes para un laboratorio de alta complejidad”, reveló. También enumeró algunas de las tareas que suele realizar en el día a día: “Me encargo de buscar errores, problemas, malos tratos y demás en pacientes, informalos, tomarles los datos”. En este sentido, contó que durante la pandemia hubo algunos momentos difíciles, pero que disfruta ayudar a los demás a resolver sus problemas.

La ex Gran Hermano habló sobre su presente laboral y detalló a qué se dedica hace ocho años

“Por suerte la gente que es atendida en el laboratorio está muy conforme, por lo tanto no recibo muchas puteadas, y como yo soy la que ayuda al paciente a quejarse y a contar qué le pasó, no me maltratan”, expresó. “También hay gente a la que llamo y pregunto, digamos, por ‘Ramón García’ y me dicen que murió hace una semana”, se lamentó.

“En época de Covid-19 me atendió una señora y yo tenía que hablar con su hijo. Tenía 35 años el muchacho, el hijo de la mujer había muerto y se puso muy mal. Me dijo: ‘Mi hijo falleció hace una semana, quién sos que me llama para hablarme de mi hijo’. Se largó a llorar y yo no podía sencillamente cortarle”, confesó, sobre la contención y la empatía que requiere el trato diario con pacientes. Al mismo tiempo replicó el video en sus historias, bajo el título: “¿De qué vivo actualmente? Los haters y sus teorías de que nunca laburé”.

En marzo de 2021 la ex GH estuvo invitada en Hay que ver (Canal 9), para recordar cómo fueron aquellos días en “la casa más famosa del país”, pero también los padecimientos de la fama y contó qué pasó con el premio que ganó por haber llegado hasta la final, donde resultó ganador Marcelo Corazza. “Cuando se abrió la puerta esperaba ver a Mariano Peluffo, a mi papá, a mi mamá y hermanos. Y muy diferente a eso, había 3000 personas, remeras con las caras de nosotros... Se me escapó un chorrito de pis”, detalló sobre su reacción ni bien salió del reality.

“Durante todo el día ese, estuve como con palpitaciones, ansiedad. Y cuando salí, lo primero que veo es a Peluffo con una cámara gigante, yo no escuchaba nada de lo que me hablaba, buscaba entre la multitud una cara conocida”, recordó Tamara sobre lo que vivió ni bien salió de la casa. “Yo no entré para buscar fama. En realidad, ni siquiera me había anotado al primer casting, se había anotado mi novio, lo acompañé y al final terminé quedando”, explicó. “Mi plan era, si tenía una mínima chance de ganar, comprarle la casa a mis viejos. Quería mejorarles un poco la vida. Gané 39 lucas, y todavía era el ‘1 a 1′. Para comprarle una casa a mis viejos no me alcanzó, pero les di plata para que la inviertan. Invirtieron en el 2001, imaginate como les fue. La plata de GH desapareció así...”, confesó.

