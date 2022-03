El tierno posteo de More Rial, con su nuevo novio y su hijo

More Rial y su hijo Francesco

More Rial se mostró super enamorada de su novio, el cantante cordobés Maximiliano Bertorello pero además se expresó su agradecimiento por el amor que él le brida al hijo de ella, Francesco, y compartió una tierna foto de los tres.

“Gracias por tu amor hacia Fran, amores míos... ¡Los amo!”, escribió la hija del periodista feliz en una historia de Instagram en la que los tres posan mirando a cámara. Luego con una imagen de ella con el cuartetero cuyo nombre artístico es El Maxi, escribió “Mi vida”.

More Rial con su novio y su hijo

Francesco Benicio, hijo de More fruto de su relación con Facundo Ambrosioni cumplirá tres años el próximo domingo. Siempre la hermana de Rocío se muestra muy cariñosa y afectuosa con su bebé. Incluso hace un tiempo le escribió una conmovedora carta.

More Rial y su novio

“Fran, hijo mío, solo tengo para decirte gracias por enseñarme día a día a ser madre, perdón si me equivoco algunas veces yo también estoy aprendiendo porque nadie nace sabiendo ser mamá”, empezó escribiendo More.

Y continuó: “Lo único que quiero que sepas que no hay amor mas grande del amor que mamá siente por vos, que mamá nunca te va a faltar ni fallar en nada, te voy a acompañar en cada paso que quieras dar y aceptar tus decisiones porque si es tu felicidad lo entenderé siempre”.

Además, la mediática se refirió a la enseñanza que le quiere dar a su hijo: “Te amo, sos el amor de mi vida, gracias por hacerme ver el sentido a la vida, te voy a hacer feliz siempre, te voy a enseñar valores, que no todo en esta vida es material y demostrarte que de todo se sale, siempre hay que mirar para adelante! Te amo chinito de mamá, y te juro que es inexplicable cuanto te quiero”.

More se había separado del papá del nene en mayo del 2020 en plena cuarentena. Los tres estaban compartiendo el mismo techo desde que el Gobierno Nacional dictó el aislamiento social obligatorio, y tras la ruptura el regresó a Córdoba.

En ese momento, ella había descubierto una nueva infidelidad -no era la primera vez que lo acusa de haberla engañado- y decidió ponerle punto final a la relación. La propia Morena fue la encargada de confirmar la noticia. A través de una historia de su cuenta en Instagram publicó la pregunta que le realizó un seguidor respecto a su estado civil, y ella aseguró que está soltera.

Ellos ya se habían separado en julio del 2019, siendo su hijo aún recién nacido. “Es tarde para llantos, cada uno debería valorar lo que tiene cuando lo tiene a su alcance, no cuando ya dejó de ser alguien en la vida de la otra persona. Pero solo aviso que con violencia familiar nadie es buen padre. Qué lástima esta situación pero es la que toca hoy. Los que siempre anduvieron saben cómo son las cosas, y los de afuera son de palo”, había escrito ella dolida.

Similar a la que ella le escribió a Francesco, Jorge Rial también le escribió una carta pública a More y Rocío en la que abrió su corazón. “Soy gracias a ellas. Me eligieron y me pusieron en el hermoso y difícil rol de ser padre. No fui el mejor. Traté de estar. De llegar. De decir la palabra justa. El intento del reto fallido. El límite que nunca llegaba. El amor puesto a prueba todo el tiempo. El odio temporal. La pelea que siempre terminaba en abrazo. Las disculpas entre lágrimas. Los berrinches de panza llena. Lo material que tapaba cierta torpeza mía para dar cariño”.

“Si hacemos un balance, no sé si queda saldo positivo. Pero dejé todo en la cancha. Transpiré la camiseta y puse todo el amor que sabe dar un gallego criado a los tumbos. Perdón por tan poco. Las amo profundamente. Eternamente. Siempre estoy de este lado. Siempre”., hacía cerrado su texto que acompañó con fotos de él y de las chicas de niñas.

SEGUIR LEYENDO:

TEMAS RELACIONADOS