El desgarrador testimonio de Gabo Usandivaras: cómo fueron las últimas horas de su hermana y de qué forma intentó evitar su muerte

Gabo Usandivaras habló sobre la muerte de su hermana (Video: "Intrusos" - América)

A fines de diciembre, Gabo Usandivaras recibió una de las noticias más duras de su vida: con tan solo 30 años, su hermana Giselle se suicidó. “Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente”, había informado en aquel entonces Ángel De Brito en LAM. Y Cinthia Fernández, amiga íntima del bailarín, había expresado entre lágrimas: “Es una manera muy fea y estoy media shockeada”.

Sin embargo, hasta el momento Gabo no se había al tema públicamente -a excepción de algún posteo en sus redes -, pero este miércoles decidió romper el silencio en Intrusos. “Yo estaba en Los Ángeles, tratando de saber qué iba a hacer, no sabía bien qué quería de mí, y ese día mi hermana entró en una depresión repentina. Estuvimos todo el año de la pandemia sin poder compartir el duelo de la vieja juntos y nos reencontramos para las Fiestas en México, donde nos destinamos en un viaje de 70 días juntos, hermoso. Y esa fue la última vez que estuve con ella físicamente”, comenzó relatando.

Y continuó: “Hasta el día anterior yo no noté nada. Sin querer explayar tanto de su vida privada, porque siempre fue muy reservada, tenía sus dolores y sus cosas. El duelo de mi madre lo empezó a procesar en ese momento, dolores, una pandemia que a muchos los afectó un montón, la forma en la que se llevó la pandemia en Argentina fue muy violenta para todos...Y mi hermana al mismo tiempo se cansó de remar como un argentina en proyecto, su casa en construcción, su trabajo, 20 mil cosas...Y decidió desencarnar en esta vida y cortar con este plano”.

Gabo Usandivaras recordó las sensaciones que tuvo horas antes de la muerte de su hermana (Video: "Intrusos" - América)

En tanto, rememoró el momento en el que se enteró: “La noche anterior no me podía dormir y algo me decía que me mantenga despierto, yo estaba pasado de rosca. Me empecé a preguntar qué era lo que me pasaba, sentía que no era simplemente insomnio, era algo raro. Percibo a mi hermana, veo de escribirle y la hora de conversión Argentina - Los Ángeles era muy temprano acá, así que esperé que sea la mañana y me comuniqué con ella. Se estaba yendo a ver a un cliente, después hablamos las 11, 12 del mediodía y ella ya estaba en crisis”.

“La acompañé todo el tiempo con mensajes, tratando de llamarla. En el instante que me dijo ´estoy cansada, ya no quiero vivir más´, yo lo entendí literal. Mil veces usamos el ´no aguanto más, me quiero matar´, pero esa vez no hubo una aseveración de nada, yo lo entendí absolutamente. Y desde allá me desesperé, busqué sus amigos, primos para que la acompañaran pero mi hermana siempre fue determinante en su vida, y esto lo tomó de la misma manera”, recordó.

Gabo Usandivaras y su hermana Giselle (Instagram)

En ese sentido, reveló: “Me envió una carta por Whatsapp y se marchó, literal. Me avisó mi prima. No tenía que pedirme perdón, yo sigo sintiendo la compañía de mi hermana, tengo una forma de vivir la muerte y las transiciones de otro lugar”. De todas formas, confesó que el día después de su fallecimiento fue muy duro para él: “Me rompió la cabeza, el entendimiento, estuve gede varias semanas. Al principio fue la desesperación de decir ´me quedo, no vuelvo´, pero me fui manejando a base de pálpitos, dejándome llevar emocionalmente por todo lo que pasaba. Los primeros días fueron rarísimos. El día del velatorio estuve presente por videollamada, necesitaba ponerle una imagen a lo que estaba pasando con mi hermana y poder verlo a mi papá”.

Por otra parte, también habló sobre su madre, a quien perdió unos años antes que a su hermana. “Era la bruja loca de los 90 que estaba en la metafísica y en todas las cosa de reiki, que en aquel entonces era como tabú, no como ahora. Y era lo que se curtía en casa, mi cultura y mi religión es a través de esto. De chico en la mesa hemos hablado acerca de la muerte, cómo queríamos nuestra muerte, si queríamos ser enterrados, cremados...siempre estuvo presente la muerte como parte. Y eso ayuda para naturalizar. El velorio de mi vieja fue ritualesco, hermoso”. Y cerró: “Yo sigo teniendo madre, no en este plano físico, pero tengo un universo en el que creo y me conecto con ella”.

