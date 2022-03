En plan “sugar mommy”, Adriana Aguirre protagoniza el regreso de Ca7riel y Paco Amoroso con un jugado video

Adriana Aguirre protagoniza el nuevo videoclip de Ca7riel y Paco Amoroso

En las últimas horas, el regreso de Ca7riel y Paco Amoroso constituidos como dúo revolucionó las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de la música argentina de hoy. La canción “Paga Dios” retoma, en cierto punto, el camino que habían dejado tras “Cono Hielo”, tema que lanzaron en diciembre de 2019. Pero lo que llamó la atención un detalle importante del videoclip y es que aparece Adriana Aguirre en plan “sugar mommy”.

“Buenas noches amig@s!!! ¿Vieron el videoclip?? Gracias por tantos mensajes, a todos los medios que lo levantaron y por hacernos tendencia en Twitter a Paco Amoroso, Ca7riel y a mi!!!”, celebró Aguirre en su cuenta de Instagram, a la vez en que le compartió el link a sus seguidores para que conozcan la nueva creación de este dúo mutante que se vale tanto del hip-hop, como del rock, la electrónica, el pop y mucho más, en un guiso multiforme.

Apenas después de haberlo estrenado, la ex de Ricardo García también había anunciado el estreno del clip de “Paga Dios”, con otro mensaje: “Los quiero invitar a que vean este videoclip brutal que me invitaron a participar, se estrenó hace un par de horas… ‘Paga Dios’, de los genios y talentosos Ca7riel y Paco Amoroso! El resultado es grandioso y la pasamos genial grabándolo!”, dijo la actriz, quien a la vez aprovechó para agradecer a Juanita, la directora del videoclip; el equipo de producción del mismo, pero también a la maquilladora, asistentes y también a los otros actores senior que protagonizan esta microhistoria que transcurre en una mansión.

Adriana Aguirre protagoniza el nuevo videoclip de Ca7riel y Paco Amoroso

No es la primera vez que Ca7riel y Paco cuentan con un actor famoso en uno de sus videos. Entre su colección de canciones, tienen el hit “OUKE”, aquel que tiene un estribillo que dice “fumando flores con Lamothe”. El actor de la 1-5/18, además, está en el clip. “Y bueno, estábamos fumando porro con Esteban y había que hacer un tema. Cuándo uno hace música, la gente también espera algo de uno. Nosotros lo tenemos en cuenta, darles lo que están esperando de nosotros. Y eso se pone en juego cuando uno escribe algo. Ese fue nuestro primer momento en el que la gente nos conoció un poco más. Con ese video y ese tema, sabíamos que algo de eso iba a pasar. Se trata de que todas las situaciones que nos pasan en la vida, si uno las puede volcar en la música y eso después es energía que llega. Cuando le propusimos hacer el video, Esteban se re copó”, le contó Paco Amoroso a Teleshow en noviembre de 2019.

“Hacemos canciones que nos las suban a nosotros, principalmente. Porque si no no las sube a nosotros, no se la podemos subir a la gente... y no hay un feedback. En el momento en que hacés una canción, si explicas lo que te pasa, hasta el público siente una empatía. Todos somos humanos”, contó Ca7riel en esa misma entrevista acerca de la naturaleza de la obra del dúo.

Ahora, que están listos para volver, el dúo le dio forma a una serie de nuevas canciones que preceden al inicio de una gira global que los llevará, por primera vez, más allá de las fronteras del país. En secreto, el dúo trabajó durante todo 2021 en un “Frankenstein musical” con la idea de recuperar y aumentar el impacto y la adrenalina de su aparición hacia fines de 2018.

Las canciones de esta “Temporada II” serán las primeras de Ca7riel y de Paco luego de las presentaciones en vivo de El Disko y de Saeta , los álbumes solistas que cada uno publicó respectivamente en 2021 y que fueron muy bien recibidos por su público.

“Paga Dios”, al igual que el próximo single que editarán, fue producido Neekl y con los que abrirán esta nueva etapa tal donde la habían dejado: “una alucinación mediterránea donde se renuevan los juegos de seducción después de una era de hielo”, según prometen en su comunicado de prensa.

SEGUIR LEYENDO: