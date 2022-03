Miley Cyrus llegó a la Argentina para actuar en el Lollapalooza 2022: las fotos de la bienvenida junto a sus fanáticos

Divertida, Miley Cyrus posó para todas las fotos durante algunos minutos antes de ir a ensayar al Hipódromo de San Isidro para su presentación en el Lollapalooza Argentina 2022 (Ramiro Souto)

La espera terminó para los fanáticos de Miley Cyrus. La cantante norteamericana llegó a la Argentina el jueves por la mañana y saludó a los admiradores que la esperaban con la emoción a flor de piel en el Aeropuerto de Ezeiza. Por la tarde, otra multitud aguardaba ansiosa en la puerta del Hotel Faena de Puerto Madero, y una vez más posó sonriente para gran cantidad de selfies y videos. Sorprendida por la efusiva bienvenida que le dieron, agradeció por el cariño a través de su cuenta de Instagram.

La ex Hanna Montana conoció Buenos Aires por primera vez en 2011, en pleno fervor por la serie de Disney que la tuvo como protagonista durante cuatro temporadas. Luego regresó en 2014 durante una gira musical, y esta será la tercera vez que la artista cante frente al público argentino. Después de ocho años, su regreso se concretó en el marco del Lollapalooza Argentina 2022. El próximo viernes estará frente a frente con sus fans en el Lollapalooza Argentina 2022, y recién llegada de Los Ángeles una de sus primeras actividades fue ir a ensayar al Hipódromo de San Isidro para ultimar detalles técnicos.

Acompañada de su madre, Tish Cyrus, y de una de sus hermanas, la intérprete viajó junto a su banda en un vuelo privado. Tras 14 horas de viaje y una escala en Lima, subió a un auto blindado rumbo al hotel porteño donde se aloja. Expertos en seguir pistas y estar atentos a las redes sociales de su ídola, muchos de sus fans pudieron conocerla en persona y retratar el momento con fotos y filmaciones. Entre gritos, manos extendidas y celulares listos para registrar la ocasión única, Miley se acercó hasta las vallas para saludarlos.

“I love you Argentina, I need you”, escribió la estrella internacional en sus stories, declarándose enamorada de nuestro país, y feliz por el recibimiento. Faltan tan solo algunas horas para que comience la séptima edición del festival: el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de marzo, a partir de las 11.30 de la mañana, 100.000 personas por día se darán cita en el Hipódromo de San Isidro para revivir la experiencia y reencontrarse con sus artistas favoritos. La artista encabeza el lineup junto a Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Martin Garrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly y Jane´s Addiction, más 100 bandas y solistas internacionales y nacionales.

Según el cronograma del viernes, Cyrus subirá al escenerio alrededor de las 22.15 y deleitará con una seguidilla de éxitos hasta casi la medianoche. Presentado por Flow Music, el encuentro cultural se llevará a cabo durante las tres jornadas de música en vivo. El reencuentro con sus artistas favoritos promete ser histórico, con cinco escenarios y pluralidad de estilos musicales. Después de su presentación en suelo argentino, Miley seguirá en Latinoamérica, ya que tiene otros shows programados en Chile y en Brasil.

Desde su primera edición en nuestro país en 2014, el Lollapalooza Argentina ofrece actividades también para la familia: shows en vivo de artistas internacionales y nacionales; LollaFood, para disfrutar de la vanguardia gastronómica; Rock& Recycle y Espíritu Verde, para aprender nuevas herramientas de sustentabilidad y continuar motivando la concientización por el cuidado del medio ambiente; y Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos.

Aquellas personas que se quedaron sin tickets podrán ver la transmisión vía streaming en vivo a través de Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608), en los cuales se podrá disfrutar desde el inicio hasta el cierre, los shows completos de los diferentes escenarios, así como también contenidos exclusivos, entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia Lolla, que se podrá ver desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo.

