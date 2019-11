Otro fast-forward. Cuando se disolvió Astor, Catriel se convirtió en un rapero soft con un soul tan negro como blanco, tan pop como r&b, muchos estribillos y un poco de autotune. “Era más serio y no tan subidor”, confiesa quien ahora se hace llamar Ca7riel, alias con el que firmó el álbum “CVETE” y los EP “POVRE” y LIBRE”, dos caras de una misma moneda. Incluso se tatuó ese 7 al costado izquierdo de su ojo izquierdo: “Hay nacimientos y muertes alrededor del 7 que son muy importantes en mi vida. 7 y 14, pero el 14 quedaba como el orto. Esto me lo hicieron en una situación en la que estaba muy, muy enojado, por algo de la vida. Un amigo tatuador me agarró la cara y gggrrrhhhh-pum: me rayó. Me quedó bien por suerte. Es una cicatriz del enojo. Y cada vez que me veo en el espejo, la veo y digo que no me va a pasar nunca más, nunca más voy a perder el tiempo enojándome”.