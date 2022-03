Jimena Barón reveló la pregunta sin filtro que le hizo Momo delante de su novio: “Hijo boicoteador”

Jimena Barón contó una anécdota sobre su hijo Momo

Jimena Barón y su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, suelen compartir sus aventuras diarias en la cuenta de Instagram de la artista. Los desopilantes diálogos que mantienen, las actividades de la escuela, y las ocurrencias del niño de 8 años son algunos de los contenidos que la cantante sube a sus historias, pero esta vez se trató de una pregunta sin filtro que la incomodó delante de su pareja, Matías Palleiro.

Aunque mantiene un bajo perfil, la autora de “La Cobra” publica algunas fotos de sus salidas románticas con Mr. Habano, el apodo que le puso Marcelo Tinelli desde que blanqueó su noviazgo en “La Academia” de ShowMatch. Según dejó entrever en un tuit, cuando estaban en compañía de Momo surgió una situación imprevista: “‘¿Te acordás de la app que tenías para conseguir novio?’, pregunta hijo boicoteador de vínculos delante de vínculo”.

El divertido mensaje de Jimena Barón sobre una pregunta de su hijo Momo

Cabe recordar que durante sus vacaciones en España la actriz decidió publicar una suerte de currículum donde describió sus aptitudes para tener pareja, y confesó también algunos defectos. “No soy celosa, tampoco pelotuda. No reviso cosas, no me revisa nada nadie. No aspiro a la convivencia. Si sucediera, apuesto a cuartos y baños separados”, aseguró. Y se refirió a un eventual boda: “No sueño con casarme, si es muy importante, no me negaría”. En cuanto a la rutina de su vida cotidiana, enumeró: “Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele. La fisura no es un estado que me agrade. Soy bastante más estructurada de lo que parezco, y bastante menos loca”.

Sin embargo, un mes más tarde se tomó algunos días de descanso en la misma playa que Palleiro, y de esa forma echó por tierra los rumores de soltería. Hace poco mostró su look total black para una cita: un vestido corto y botas largas. “Hace un siglo que no me arreglo para salir de noche”, señaló. Luego compartió una imagen del menú que había elegido en el restaurante, tofu, con verduras salteadas. Y publicó una foto de su novio, con un piropo en la descripción: “No sé por qué le gusta este filtro, pero qué lindo es, él, digo”.

La cantante junto a su hijo en su rol de jurado en "La Academia" de ShowMatch (Franco Fafasuli)

La semana pasada celebró el cumpleaños de Momo en un salón de juegos del barrio de Belgrano, y asistió también Daniel Osvaldo para celebrar con su hijo. “No existe nada que no haría por vos. Feliz cumple al que brilla más que el sol. Te amo, Morrison”, escribió Jimena en su cuenta de Instagram. Desde que se separaron hace ya más de seis años, mantuvieron una relación turbulenta que incluyó algunas idas y vueltas. El tiempo pasó y, al parecer, ambos entendieron que su rol como padres implicaba dejar las diferencias de lado.

Después de haberse dado una nueva oportunidad amorosa durante la pandemia de coronavirus, Jimena y Daniel anunciaron su separación definitiva y siguieron caminos diferentes. Por estos días se los ve unidos en la crianza de su hijo, y no tuvieron inconvenientes en posar para la cámara y retratar el momento familiar, que luego compartirían a través de las redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: