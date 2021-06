Jimena Barón reveló qué pensó cuando se reconcilió con Daniel Osvaldo: “¡Qué bien que la voy a pasar!”

Jimena Barón habló de su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo (Video: "Hay que ver", El Nueve)

La tercera fue la vencida. Al menos, hasta ahora. Jimena Barón y Daniel Osvaldo se reconciliaron por tercera vez en mayo del año pasado. Fue en medio de la cuarententa escrita por la pandemia del coronavirus y estuvieron juntos hasta julio de ese mismo año, cuando ella y su hijo abandonaron la casa del ex futbolista en Banfield, en la que se habían instalado meses atrás. “Me la mandé”, aseguró en vivo en ShowMatch cuando habló de de ello y agregó que esperaba no repetir la historia. Por caso, ella está soltera pero él está en pareja con Gianinna Maradona.

“En pandemia todo se exacerba porque no hay opciones. En pandemia rasqueteás. Yo me la mandé el año pasado. Espero que este año no. Ténganme fe”, le dijo a Marcelo Tinelli días antes de cumplir 34 años y celebrarlo justamente con una foto de aquel cumpleaños en pandemia que festejó con Osvaldo y su hijo.

La actriz, que integra el jurado de La Academia mantuvo un divertido ida y vuelta con el cronista de Hay que ver (El Nueve) y allí habló de las críticas que recibió en un principio cuando compartió en las redes sociales fotos y videos de su reconciliación con Osvaldo, en mayo pasado. “Después, todas entendieron que vino la cuarentena, estuvieron encerrados y todas estuvieron con los ex y alguna cagada se mandaron. Yo, siempre pionera al menos”, sostuvo la cantante

“Yo no pienso, por eso me pasan las cosas que me pasan. Mi psicóloga me dice que tengo que pensar antes de hacer las cosas”, continuó la intérprete de La Cobra. Luego, el cronista del ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti le consultó si su convivencia con Osvaldo había sido con la intención de “encaminar la relación” o si pensó que sería un evento “circunstancial”. Y Jimena se sinceró apelando a su caracterisitco humor: “Pensé ‘esto va a ser circunstancial pero qué bien la voy a pasar’”.

Foto del cumpleaños número 33 de Jimena Barón en la casa de Daniel Osvaldo

Por su parte, volvió a bromear a la hora de responsabilizar a Morrison, su hijo de siete años fruto de su relación con el ex futbolista, sobre su fallida reconciliación. “La culpa es de Morrison. Nadie lo dice en las notas. Nadie lo entiende, pero es el pibe ese”, dijo entre risas.

Además, pidió que todos aquellos hombres que la contactan a través de las redes sociales tengan perfiles públicos. “(Sino) no los puedo stalkear”, indicó. “Yo piel consigo en un segundo y la paso genial”, había dicho segundos antes sobre su presente sentimental.

