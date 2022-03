Después de su reencuentro entre risas y complicidad con Daniel Osvaldo, Jimena Barón se mostró con su novio

Jimena Barón y Daniel Osvaldo se reencontraron en el cumpleaños de su hijo

“No existe nada que no haría por vos. Feliz cumpleaños al que brilla más que el sol. Te amo, Morrison”, escribió Jimena Barón en su cuenta de Instagram junto a un video del festejo del cumpleaños de su hijo, a quien cariñosamente apodan Momo. Allí también se ve a Daniel Osvaldo, de quien ella se separó en medio de un escándalo, pero que con el tiempo lograron dejar atrás sus diferencias por el bienestar de su hijo.

De esta manera, los padres de Morrison se mostraron juntos, con sonrisas y miradas cómplices, durante la celebración que se llevó a cabo en un salón de juegos, ubicado en el barrio de Belgrano. Además no tuvieron problemas en dejarse fotografiar e incluso compartirlo en las redes sociales. Si algunos pensaron que podría haber una posible reconciliación entre ellos, esa posibilidad quedó descartada por completo por una publicación que hizo la actriz en sus redes.

Jimena Barón y su hijo Momo

Al día siguiente, la noche del jueves, la cantante les contó a sus seguidores que iba a tener una cita nocturna y mostró su look total black: un vestido corto y botas largas. “Hace un siglo que no me arreglo para salir de noche”, señaló. Luego compartió una imagen del menú que había elegido en el restaurante, tofu, con verduras salteadas. Y publicó una foto de Matías Palleiro, a quien ella llama Mr. Habano. En la imagen, él está comiendo en un restaurante con el celular en su mano. Ella retrató esa imagen y le puso un filtro de Instagram en el que le tapa los ojos con una línea roja, como para que no se termine de ver bien su rostro.

Sin embargo, no hay dudas de que es él, ya que lo ha mostrado en otras oportunidades. “No sé por qué le gusta este filtro, pero qué lindo es”, escribió. Y debajo debajo de ese mensaje hizo una salvedad piropeando a su pareja: “Él, digo”.

La foto que compartió Jimena Barón de su novio, Matías Palleiro

Cabe recordar que en 2021, mientras Jimena trabajaba como jurado de La Academia, empezó a mostrar imágenes y videos de Martín en sus redes. En agosto, ambos fueron a una fiesta y ella captó a Mr. Habano en sus Instagram Stories. La pareja estuvo disfrutando de una popular fiesta de la noche porteña y se mostraron muy divertidos, bailando y pasándola bien entre tragos y amigos. “Sr. Habano que cae con su tapado camel, pero donde sea que vaya siempre es el más lindo“, escribió la cantante con un dibujo de un corazón en un video en el que se lo veía a Matías abrigado, fumando un habano y tirando unos pasos.

Respecto a su carrera artística, Barón está enfocada en la composición y grabación de nuevos temas musicales. Recientemente viajó con su equipo a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, para preparar el nuevo material para su próximo disco que lo viene preparando desde hace dos años. Pero por otros compromisos laborales en la televisión, debió ir postergando su trabajo en el álbum. De esta manera, la artista enfoca todas sus energías en sus nuevos temas que seguramente presentará en lo que va de este 2022.

