Tomás Fonzi cuestionó el ensañamiento de los jurados de Masterchef Celebrity: “Cuánta injusticia”

Se acercan las instancias de las semifinales en Masterchef Celebrity 3, y quedan solo siete participantes en carrera. La noche del martes los jurados apelaron a la creatividad y propusieron un plato libre, una consigna que parecía sencilla por la libertad que ofrecía, pero encubría una serie de desafíos donde perderían o ganarían ingredientes. Tomás Fonzi fue el más perjudicado en cada requisito que sumaron sobre la marcha, y aunque al principio apeló al humor, deslizó un cuestionamiento hacia los expertos.

“60 minutos, poder ir al mercado, todo demasiado bien para esta altura del certamen, a mí no me la vendés, algo va a pasar”, dijo en un comienzo el actor cuando escuchó a Damián Betular durante la presentación. El pastelero hizo especial hincapié en que no podrían prestarse ningún ingrediente, y que deberían ser especialmente cuidadosos a la hora de traer demás en el mercado. Una vez que todos cumplieron aquella sugerencia a rajatabla y solamente trajeron lo indispensable para las recetas que pensaban hacer, se develó el misterio del siguiente paso.

Santiago del Moro anticipó que sería “una noche de sorpresas” y trajo una moneda de cartón con dos caras: una con los rostros de los tres jurados y la otra con el logo insignia del reality. Según qué lado eligiera cada participante, podría quitarle dos elementos al concursante que tuviera en la isla de enfrente, y así empezaron el juego Mica Viciconte y Paula La Peque Pareto. La judoca obtuvo ventaja y le ganó a la ex Combate, pero se mantuvo fiel a sus principios y no aplicó ninguna “maldad”: le sacó lo que consideró menos imprescindible y fácil de reemplazar.

Luego siguieron Denise Dumas contra Malena Guinzburg, donde se impuso la humorista, y Mery del Cerro con Juariu, dupla en la que resultó ganadora la influencer. Cuando llegó el turno de Fonzi la dificultad era que estaba en soledad, sin ningún contricante en la estación de al lado, por tratarse de un número impar desde que Catherine Fulop fue eliminada del certamen el domingo. “Como Tomy esta solo, le voy a pedir a chef Germán Martitegui que venga para jugar contra él”, soliticó el conductor.

“Pero si él gana me saca cosas, y si yo gano solo me quedo con las cosas, no le puedo sacar nada a nadie, o sea que pierdo de las dos formas”, reflexionó el actor. “Eso te pasa por ponerte acá solo”, remató Del Moro para no dar posibilidad de réplica y girar la moneda por el aire. Gracias a que salió el logo del programa, Tomás pudo quedarse con los ingredientes que trajo del mercado, pero detrás de cámara manifestó su opinión: “Cuánta injusticia, qué vacío legal, para eso me hubieran dejado entrar a la despensa y buscar dos cosas más”.

Sobre el final tuvo lugar el segundo round contra los expertos, cuando anunciaron que habría otro mini juego donde se definiría si le agregarían otro sabor incompatible con su plato, o en caso de ganar, podrían usar la salsa barbacoa. Sin embargo, para Fonzi nuevamente ambas posibilidades resultaban negativas, por ser el único que había elegido preparar un postre: una tarta de manzanas con crumble.

La moneda volvió a girar la moneda y la suerte volvió a darle la razón al actor, aunque no lo beneficiara en lo absoluto que haya salido el logo que eligió. “¿Y ahora qué hago con la barbacoa? Me sorpende el ensañamiento, no se comprende”, le reclamó a los jurados, sin éxito. Finalmente optó por pincelar unas láminas de manzana con la salsa y dorarlas en el horno para que tuvieran un sabor caramelizado, y su idea funcionó a la perfección, ya que las usó como decoración. Contra todo pronóstico, logró destacarse y después de recibir una gran cantidad de elogios por sus habilidades para la pastelería, los expertos lo premiaron con el delantal dorado, que le otorga inmunidad para la gala de eliminación del domingo.

