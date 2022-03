La angustia de Denise Dumas en una complicada prueba de Masterchef Celebrity: “No lo sé hacer”

La angustia de Denise Dumas en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Masterchef Celebrity está entrando en la recta final y, en consecuencia, los desafíos son cada vez son más difíciles. Es que ya comenzó la etapa de las estrellas, en la que solo un participante puede evitar la gala de eliminación y por eso la competencia cada vez es más feroz.

En este sentido, Tomás Fonzi y Malena Guinzburg resultaron ser los que más estrellas obtuvieron a lo largo de la semana, pero al estar empatados, antes de comenzar la prueba de este domingo, tuvieron que enfrentarse en un mano a mano para lograr subir al balcón. La consigna consistía en preparar papas pie a caballo con tres huevos fritos en tan solo diez minutos, y la ganadora resultó ser la humorista. De esta forma, el ex Verano del 98 se unió a Peque Pareto, Mery Del Cerro, Catherine Fulop, Denise Dumas, Mica Viciconte y Juariu para escuchar el desafío que tendrían que afrontar para conservar su lugar en el certamen.

Tal como anunció el jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los concursantes tenían la misión de preparar una codorniz rellena con una guarnición libre, en 70 minutos. Pero antes de que pongan manos a la obra, el italiano fue el encargado de mostrarles cómo se deshuesa esa carne. Luego de pasar por el mercado, comenzó a correr el tiempo.

Lo cierto es que la prueba que tenían por delante no era nada sencilla. Tan es así que una de las más complicadas fue Denise. En un momento, la conductora entró en crisis al no poder deshuesar la codorniz. “No lo sé hacer, me quedó todo por partes”, exclamó mientras comenzaba a angustiarse. Sin embargo, sus compañeros no la dejaron renunciar y la alentaron para seguir adelante. Fue justamente la ex judoca la primera en acercarse a ayudarla. “Vení al lado mío”, le dijo Peque mientras se disponía a explicarle. En medio de un desconsolado llanto, Dumas siguió sus pasos. “Me da bronca no poder hacerlo”, murmuró la esposa de Campi, pero finalmente sus intentos dieron sus frutos. “¡Ay, gracias Peque!”, le expresó a su compañera.

Denise Dumas rompió en llanto al no poder deshuesar la codorniz

“Deni, ¿qué pasó?”, le consultó Santiago Del Moro al pasar por su estación. “No pude terminar de sacarle el hueso, la destrocé”, admitió ella. “Cuando se hablo de codorniz estabas contenta....”, continuó el conductor. A lo que ella respondió: “Sí, es que hago codornices ricas, pero a mí deshuesar me cuesta un montón, por el manejo del cuchillo y no soy nada sutil, pero con la Peque lo logré”.”Pensá algo lindo, ¿quién te conecta con cosas lindas?”, la animó Del Moro. “Mi familia, mis hijos, mi marido. Voy a pensar en ellos y disfrutar”, cerró la participante.

Finalmente, el tiempo se agotó y llegó la hora de las devoluciones. Para su sorpresa, tanto Denise como Mica resultaron ser las mejores de la noche, y luego le siguieron la ex deportista, Mery y Juariu, quienes también pasaron a la siguiente ronda. De esta manera, todo quedó entre Cathy y Tomás. El encargado de anunciar al flamante eliminado fue Martitegui: “El cocinero o la cocinera que abandona Masterchef Celebrity es…Cathy”.

Catherine Fulop se despidió de Masterchef Celebrity entre lágrimas

La noticia tomó por sorpresa a todos en el estudio y la tristeza se apoderó del ambiente. Tanto los jurados como el anfitrión le dedicaron sentidas palabras e incluso el dueño de Tegui la puso en la “lista de participantes que nunca va a olvidar”. “Gracias Santi. A ustedes tres -por el jurado- los adopto para mi vida porque son unos maestros. Me divertí también un montón, aprendí, me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes. A veces pensaba que les caía mal, y después lo agradecía porque me exigían que llegara a mi casa y siguiera estudiando. Lloro de emoción de venir a un maravilloso programa, ustedes hacen un esfuerzo increíble, y por supuesto esta belleza que ustedes desde su casa no lo ven, pero hay acá una belleza de gente, que no los voy a olvidar nunca. Y mis compañeros han sido increíbles”, se despidió la actriz.

